El Racing lamenta la muerte del abonado fallecido en la previa del partido contra al Albacete - RRC

SANTANDER, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club ha compartido este domingo un mensaje en sus redes sociales, en el que ha lamentado el fallecimiento del abonado verdiblanco Mariano Gutiérrez Lois, al que ha definido como "uno de los nuestros", que ha muerto este sábado cuando se dirigía a los Campos de Sport de El Sardinero para presenciar el Racing-Albacete, unos hechos por los que ha resultado detenido un hombre que vestía una camiseta del club manchego, y que la Policía Nacional continúa investigando.

Asimismo, el club verdiblanco ha trasladado "nuestro más sentido pésame" tanto a su familia como a "todos los compañeros de grada, con los que tantas aventuras racinguistas compartió".

El mensaje ha concluido con la frase "Descansa en paz, Mariano", junto a un los emoticonos de un corazón verde y unas estrellas.

El funeral de Mariano Gutiérrez Lois, vecino de Santander de 52 años, se celebrará este lunes, 23 de marzo, a las 11.00 horas, en la iglesia parroquial de Nueva Montaña.