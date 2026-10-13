Reabre la N-623 en Luena tras retirarse de la vía la carga del camión incendiado el lunes

Camión incendiado en la N-623 a su paso por Luena - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carretera nacional N-623, cortada desde el lunes por la tarde a la altura de Luena por el incendio de un camión y por el esparcimiento de toda su carga en la vía, ha reabierto sobre las cinco de la madrugada de este martes, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno de Cantabria.

El suceso se produjo poco antes de las 15.00 horas del lunes en el punto kilométrico 108,1, en Luena. El camión quedó totalmente afectado y con su carga --envases metálicos vacíos-- vertida sobre la vía, aunque el conductor resultó ileso.

Tras recibir el aviso, el Centro de Atención a Emergencias movilizó a los bomberos de dos parques de emergencias del Gobierno de Cantabria, que extinguieron el fuego del vehículo, así como a Guardia Civil y al Servicio de Mantenimiento de Carreteras.

La vía quedó cortada desde entonces y se tuvieron que establecer desvíos. Una vez limpiada la vía la carretera ha abierto esta madrugada.