La realidad virtual se incorpora a la Feria de la Anchoa, que tendrá 15 conserveras, concurso de cata y Ruta de la Gilda

Presentación de la Feria de la Anchoa y la Conserva - FERIA DE LA ANCHOA

SANTANDER, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santoña acogerá del 1 al 3 de mayo la 26ª edición de la Feria de la Anchoa y de la Conserva de Cantabria, que, con la participación de 15 conserveras de la región, mantendrá su esencia gastronómica y divulgativa con showcookings, degustaciones, talleres, actuaciones musicales y propuestas familiares, aunque, como novedad, incorporará un stand de la Oficina de Turismo dentro del recinto ferial con experiencias inmersivas de realidad virtual 360º.

Así, los visitantes podrán realizar una recreación de la bajada al Faro del Caballo o viajar al año 1492 mediante una experiencia dedicada a Juan de la Cosa. Una iniciativa impulsada con el objetivo es seguir modernizando la experiencia turística y conectar patrimonio, tecnología y tradición marinera.

Además, se reforzará la conexión con la juventud mediante dinámicas participativas como el concurso Kahoot sobre el mundo de la anchoa.

En paralelo, durante los tres días la hostelería local se sumará a la celebración con la Ruta de la Gilda, y el domingo volverá a celebrarse el tradicional concurso de cata de anchoa con la participación de las conserveras presentes en la feria.

Ese día llegará también uno de los momentos más emotivos, el homenaje institucional a las mujeres conserveras jubiladas. Previamente, el sábado se celebrará el XXIX Gran Cabildo de la Cofradía, en el que se incorporarán 20 nuevos cofrades de número, además de otros de mérito y de honor.

Con esta programación, la organización confía en superar los cerca de 25.000 visitantes de la pasada edición, tal y como ha puesto de manifiesto este jueves en la presentación oficial de la feria, celebrada en el puerto pesquero de Santoña, en plena costera del bocarte.

En el acto han estado el alcalde, Jesús Gullart; el director general de Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Paulino San Emeterio; el patrón mayor de la Cofradía de la Anchoa, Tino San Pedro; o la concejala de Turismo, Sara Lagarma, que ha sido la encargada de presentar una programación que crece en número de conserveras participantes, actividades y propuestas para todos los públicos.

Y es que, como ha subrayado el alcalde, la anchoa "representa mucho más que un producto gastronómico": "es el corazón de nuestra identidad y un pilar económico que sostiene a miles de familias".

Gullart ha defendido además el liderazgo de Santoña y Cantabria en este ámbito, ya que la villa concentra buena parte de la producción nacional.

Así, ha dicho que la feria se ha convertido en "el mejor escaparate para visibilizar un oficio ligado a la excelencia, la tradición y la sostenibilidad".

En la misma línea, el director general de Pesca y Alimentación ha puesto en valor la relevancia estratégica de toda la cadena mar-industria para la economía regional y ha detallado que Cantabria cuenta con más de 60 fábricas conserveras que facturan más de 1.500 millones de euros y generan cerca de 2.000 empleos en plena costera, además de entre 1.200 y 1.300 puestos de trabajo durante el resto del año.

San Emeterio ha destacado también la competitividad de la flota cántabra, "una de las más potentes del Cantábrico", y ha recordado que la comunidad dispone esta campaña de alrededor de ocho millones de kilos de cuota de anchoa dentro del reparto nacional.

PROGRAMA

La feria arrancará el viernes 1 a las 11.30 horas con la visita guiada 'Santoña, el corazón del mar', previa a la inauguración oficial media hora más tarde. A partir de las 12.30, el stand de Turismo ofrecerá sus experiencias inmersivas coincidiendo con la emisión en directo de un programa de televisión y la actuación de la Coral Portus Victoriae. La mañana cerrará con el showcooking de Floren Bueyes a las 13.30 horas.

Por la tarde, la actividad se retomará a las 18.00 con una demostración del arte de las rederas, seguida de un taller divulgativo sobre el proceso de salazón y un segundo showcooking a cargo de José Céspedes.

Ya el sábado, la jornada comenzará a las 10.00 con radio en directo desde el recinto. El acto central será a las 12.00 horas con el XXIX Gran Cabildo de la Cofradía de la Anchoa, seguido de un desfile de cofradías y el showcooking de Alba Machado. Tras la demostración de sobado de anchoa a las 13.45 y los talleres infantiles de la tarde, la jornada culminará con un concurso Kahoot sobre la anchoa y un evento gastronómico especial a las 20.00 horas que contará con la participación en pantalla del Estrella Michelin Nacho Solana, cerrando con la actuación del Coro Virgen del Puerto.

Y la jornada del domingo se centrará en la excelencia del producto con la fase preliminar (10.30 horas) y la gran final (12.15 horas) del concurso 'Anchoa Seleccionada 2026', organizado por la Cofradía de la Anchoa. De forma simultánea, se repetirán los talleres infantiles, las visitas guiadas y las experiencias inmersivas.

A las 13.15 horas tendrá lugar el acto institucional de reconocimiento a las mujeres conserveras jubiladas, seguido del fallo del concurso de cata. La feria se despedirá a las 14.00 con la actuación de los 'Amigos de la Canción de Santoña', y se clausurará oficialmente esta edición a las 15.30 horas.