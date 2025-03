Reconoce que violó a una menor, la indemniza y acepta ocho años de cárcel: "Pido perdón"

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El joven acusado de violar a una menor en un portal de Santander ha reconocido los hechos este jueves en el juicio contra él, antes del cual ha abonado los 6.000 euros de indemnización reclamados para la víctima por los daños morales causados.

Así, se le ha aplicado la atenuante -muy cualificada- de reparación del daño y se le ha rebajado la pena solicitada inicialmente, de trece a ocho años de prisión, con la que se ha mostrado conforme el procesado, que ha pedido perdón a la chica.

"Pido perdón. Espero que esté bien", ha expresado, después de indicar que no ha hecho "bien" las cosas "en el pasado". "Mi cabeza no estaba bien", ha apuntado, refieriéndose a que se encontraba entonces en "un mundo de drogas" y no tomó "la mejor decisión".

Los hechos ocurrieron en octubre de 2021, cuando la menor tenía 15 años. Ahora, con 18, ha testificado en la vista oral, celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, para reafirmarse en lo denunciado.

Así, al reconocer el acusado la agresión sexual -cuando él tenía 22 años- y ratificar la víctima la denuncia, las partes han renunciado a la práctica del resto de la prueba testifical y pericial y la fiscal ha modificado sus conclusiones iniciales, adhiriéndose a su nuevo escrito tanto la acusación particular -ejercida por el ICASS, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales- como la defensa.

Las partes han pedido a la Sala que condene al autor confeso de la violación, además de a los ocho años de cárcel, a diez de alejamiento y prohibición de comunicar con la chica (frente a los quince interesados antes de la vista oral); a cinco de libertad vigilada y otros tantos de inhabilitación para la patria potestad (la mitad de lo reclamado de forma previa); a otros cinco años de inhabilitación para cargo o empleo público sea remunerado o no; y a 12 años para desempeño con menores (antes eran 16 años).

EN UN PORTAL Y SIN ESCAPATORIA ALGUNA

Según lo denunciado y reconocido en el plenario, el joven conocía a la menor y concertó una cita con ella para verse y consumir drogas. Así, decidió ir a buscarla a la salida del colegio y le pidió que le acompañara.

La chica, creyendo que iban a adquirir las sustancias, entró con él en un portal y ambos subieron por las escaleras hasta la penúltima planta.

En ese lugar, y sin que la víctima "tuviera escapatoria alguna", se abalanzó sobre ella, la sujetó contra la pared y por los brazos y comenzó a besarla sin su consentimiento.

Y "cuando le pidió que parara, su agresor contestó aplastando más fuertemente su cuerpo contra el de la menor", según se recoge en el escrito del ministerio público.

La chica pudo zafarse, pero él la alcanzó una planta más abajo "cogiéndole de la cabeza, y aunque ella repetía que no quería, que no podía, que tenía novio, le obligó a hacerle una felación".

Después, "rompiéndole los pantalones y tirándola contra la barandilla la penetró vaginalmente, hasta que eyaculó dentro de ella".

El juicio ha quedado visto para sentencia.