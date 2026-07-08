Regresa el Bono Cultura, disponible en El Mercaderío y canjeable en una treintena de espacios de Santander - FSC

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudadanía ya puede adquirir el Bono Cultura, disponible desde este miércoles, 8 de julio, en El Mercaderío (elmercaderio.es), la web que impulsa el pequeño comercio de Santander, y que serán canjeables en hasta el 31 de diciembre en 27 establecimientos culturales de la ciudad.

Como en anteriores ocasiones, el bono tiene un precio de 10 euros y un valor en los comercios de 15 euros. Los euros de diferencia son subvencionados por la Fundación Santander Creativa (FSC).

La campaña pondrá a la venta 8.000 bonos que, como en 2025, se prevé generen un impacto económico en torno a 120.000 euros.

Así, comienza una nueva edición de esta iniciativa promovida por la FSC en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Cámara de Comercio de Cantabria y el Banco Santander, para favorecer el acceso a la cultura y fomentar la compra de productos y servicios culturales en los establecimientos adheridos.

El concejal de Comercio de Santander, Álvaro Lavín, ha informado en rueda de prensa sobre los detalles de la campaña junto a la directora de la Fundación Santander Creativa (FSC), Almudena Díaz, el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Cantabria, Miguel Ángel Cuerno, el director de Zona en Banco Santander, Casimiro Aja y varios responsables de los comercios e iniciativas del tejido de la cultura local.

El año pasado los bonos se agotaron en apenas tres meses permitiendo a la ciudadanía la posibilidad de beneficiarse de descuentos en la compra de productos y entradas a actividades culturales muy diversas: desde la compra de un vinilo, la adquisición de una fotografía, la inscripción a una clase de danza o las entradas a un concierto de indie rock.

Aunque a la campaña se han sumado 27 empresas del tejido local, algunas de ellas organizan varios planes culturales. Esto significa que el bono se podrá canjear en más de treinta iniciativas culturales.

La literatura continuará ocupando un lugar esencial en esta iniciativa. Así, a esta edición se han unido algunos clásicos de la campaña como la librería Gil, Ediciones Tantín, Nexus-4, Némesis, la Casa del Libro, Re-Read Santander y, por primera vez, la librería Gloobal, ubicada en el número 106 de la calle Cisneros. Del mismo modo, se podrán adquirir libros y cómics en el comercio Freak Santander, una tienda de coleccionismo friki situada en la calle Ruiz Zorilla. Y, en Distrito Zero y El Corte Inglés (donde también es aplicable a música, cine, láminas y fotografías).

Además, el bono se podrá usar en tiendas de discos como la mítica tienda Tipo de la calle Peñas Redondas, Discos Cucos y Supersonic Discos, un establecimiento que abrió sus puertas hace un año en la calle San Francisco.

La sala de conciertos Rock Beer The New, uno de los espacios con mayor programación de música en directo en la ciudad, también forma parte de la campaña; así como el Festival Internacional de Santander (FIS) y las siguientes citas musicales: Magdalena en Vivo, Remember Rock, Pet Shop Boys, Hoky Music, Bahía Sun Festival, Magdalena Winter, Negrita Music Festival, Sonorama Ribera Day, Caribe Mix y La Plaza.

Los dos cines del centro de la ciudad, Embajadores y Los Ángeles, se han sumado también a la iniciativa. En este último establecimiento, el bono se podrá canjear en los conciertos y espectáculos que organice el local.

Como en anteriores ediciones, el bono será canjeable para cursos y talleres de formación artística. Así, en Espacio Alexandra se podrá canjear tanto para la venta de obra artística como para las clases de pintura y dibujo. Y en Taller Limo, de cerámica y artes plásticas ubicado en el número 5 de la calle Valliciergo.

Del mismo modo, se puede utilizar en las actividades del proyecto Talleres Coloniales. Asimismo, se podrá canjear para adquirir la tarjeta de amigo del Centro Botín y asistir a las clases de la academia de baile Danzan-do y las diversas propuestas que ofrece Escena Miriñaque.

Las condiciones específicas del canje en cada establecimiento adherido se pueden consultar en la web de la FSC https://www.santandercreativa.com/bono-cultura

Los bonos están disponibles en la plataforma online El Mercaderío y cada ciudadano, a través de su DNI y correo electrónico, podrá adquirir un máximo de cuatro, a canjear en los establecimientos adheridos hasta que finalice la campaña. También se puede comprar en la Camara de Comercio.

Una vez comprado, el beneficiario recibirá el bono en su correo electrónico en formato PDF y podrá imprimirlo para entregarlo directamente al comercio o simplemente enseñarlo con el móvil en el momento del canje.

Existe un servicio de soporte para que los clientes puedan consultar dudas y posibles incidencias relacionadas con el servicio de venta llamando al teléfono 942 318 000. Además, se podrá contactar con El Mercaderío, la FSC y la Cámara de Comercio de Cantabria a través de sus perfiles en redes sociales.

La propuesta de comunicación para la campaña de este año se ha creado como evolución de la anterior edición "con el fin de recoger y ampliar el impacto que la marca Bono Cultura puede tener en el imaginario de la ciudadanía", ha explicado el diseñador gráfico de la campaña, Carlos Calahorra.