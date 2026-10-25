Reinosa, con 2,5 grados, cuarta mínima del país

Archivo - Oso de Okuda en Reinosa.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo
SANTANDER 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
Reinosa ha registrado esta madrugada 2,5 grados centígrados con los que se sitúa en el cuarto lugar de las diez temperaturas mínimas que se han dado en lo que va de jornada en España.
Cerca de la primera, que ha anotado Sant Julià de Vilatorta, en Barcelona, con 0ºC, la capital campurriana ha sido superada únicamente por Cuéllar (Segovia) y Mira (Cuenca), con 1,7ºC y 2,2ºC, respectivamente.
A nivel regional, ha doblado sus valores Bárcena Mayor, en Los Tojos, que con 5 grados marcados a las 2.00 horas es la segunda mínima de Cantabria. Le siguen Tama, en Cillorigo de Liébana, con 5,4ºC, y Fuente Dé, en Camaleño, con 6,2ºC.
Por contra, las máximas se han dado en el litoral donde Castro Urdiales lidera el ranking con 14,4 grados. Casi idénticos valores, 14, ha tenido Santander, mientras que el aeropuerto Seve Ballesteros ha alcanzado los 12,4ºC esta noche, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.