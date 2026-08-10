Rescatado un senderista perdido en un monte de Ruesga

El helicóptero del Gobierno de Cantabria en un rescate en un monte de Ruesga.
El helicóptero del Gobierno de Cantabria en un rescate en un monte de Ruesga. - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 10 agosto 2026 17:14
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SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un senderista ha sido rescatado este lunes tras haberse perdido en una zona de monte de Ruesga.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó a la zona al helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria cuyo rescatador pudo localizar al afectado, que no encontraba una ruta de vuelta.

Tras tomar tierra en la zona, el rescatador y el médico comprobaron el estado del afectado, que fue evacuado a una zona segura, según ha informado el 112 cántabro en su red social 'X'.

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