Rescatado un senderista perdido en un monte de Ruesga

El helicóptero del Gobierno de Cantabria en un rescate en un monte de Ruesga. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un senderista ha sido rescatado este lunes tras haberse perdido en una zona de monte de Ruesga.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó a la zona al helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria cuyo rescatador pudo localizar al afectado, que no encontraba una ruta de vuelta.

Tras tomar tierra en la zona, el rescatador y el médico comprobaron el estado del afectado, que fue evacuado a una zona segura, según ha informado el 112 cántabro en su red social 'X'.