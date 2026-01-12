La residencia de mayores de Rubayo tendrá la mitad de sus plazas concertadas

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, inaugura la residencia de mayores de Rubayo - GOBIERNO

MARINA DE CUDEYO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La residencia de mayores de Rubayo (Marina de Cudeyo) tendrá la mitad de sus plazas concertadas por el Gobierno, 60 de las 120. En la actualidad, este centro tiene 69 usuarios y 40 plazas concertadas, a las que pronto se sumarán las otras 20 y, de manera progresiva, "todas las necesarias para responder a la demanda de esta área".

Así lo ha dicho este lunes la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que ha inaugurado este lunes oficialmente la residencia, aunque lleva unos meses en funcionamiento tras una inversión de 5 millones de euros por parte del grupo Inversiones en Dependencia.

Las instalaciones cuentan con 30 trabajadores, que serán más de 90 cuando esté a pleno rendimiento, y se ubican en una parcela de 25.000 metros cuadrados frente al Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, rodeada de jardines y zonas verdes.

El edificio, de dos plantas -con residencia y centro de día-, tiene una superficie de 5.000 metros cuadrados donde se distribuyen cuatro unidades de convivencia de 30 plazas cada una de ellas.

Un centro "moderno" y con sistemas tecnológicos de "última generación", tal y como se ha puesto de relieve en la inauguración, en la que Buruaga ha estado acompañada por el alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez; la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, y el director general de Dependencia, Eduardo Rubalcaba.

En representación de la empresa que gestiona la residencia han acudido los gerentes, Miguel Ángel y Rebeca Vargas; el socio Gustavo Díaz y la directora del centro, Laura García, entre otros. El Grupo Inversiones en Dependencia cuenta con tres centros en Cantabria -Liérganes, Santa María de Cayón y Rubayo- y otros tres en Castilla La Mancha, comunidades en las que oferta 571 plazas residenciales y 70 en centros de día.

Así, la presidenta ha agradecido el compromiso del grupo en la comunidad autónoma y ha puesto en valor la relevancia del sector de los cuidados como "elemento tractor de la economía, impulsor de la creación de tejido empresarial y de innovación social".

A su juicio, invertir en dependencia es invertir en cohesión y bienestar social por su elevado retorno en términos de PIB y de generación de empleo. En este punto, ha destacado que en Cantabria hay más de 7.000 afiliaciones a la Seguridad Social vinculadas a este ámbito y una red de casi 8.500 plazas concertadas.

Buruaga ha garantizado que el Gobierno va a seguir apostando por un modelo de protección que pone el foco en las personas, especialmente las más vulnerables, y destinando los mayores recursos de la historia de la comunidad autónoma.

Asimismo, ha puesto en valor algunas de las "mejoras" implementadas en esta legislatura para reforzar el sistema de dependencia.

En concreto, ha resaltado que en los dos últimos años se han reducido las listas y los tiempos de espera, ya que se ha "agilizado" el procedimiento, creado 132 plazas concertadas nuevas y extendido la prestación económica vinculada al servicio, de la que actualmente se benefician 507 las personas.

NUEVA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

También que se ha ampliado el catálogo de servicios y que el número de las prestaciones concedidas ha aumentado casi en 2.100 en dos años, así como que se ha incrementado del 50 al 75% el precio de la reserva de plaza en caso de hospitalización o vacaciones de los residentes, como también ha subido la aportación económica a los centros a través de las sucesivas actualizaciones de precios y conciertos.

De hecho, ha anunciado que el Gobierno trabaja ya en la cuarta actualización de este tipo en lo que va de legislatura -hasta ahora se han hecho tres-, que se llevará a cabo en 2026 si hay disponibilidad presupuestaria.

Por su parte, el alcalde ha mostrado la "gran alegría" y "orgullo" que para el municipio supone contar con un centro de estas características, al tiempo que ha agradecido la "rápida" implementación de las plazas concertadas.