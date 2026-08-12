Restablecida la circulación en la A-8 sentido Bilbao tras cinco horas cerrada por el accidente de un camión en Laredo

Imagen de la A-8 a la altura de Laredo, a las 13.21 horas - DGT

LAREDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que hacia las 12.25 horas se ha restablecido la circulación, a la altura de Laredo, entre los kilómetros 175 al 169 de la autovía A-8, que se mantenía cortada en sentido Bilbao desde las 7.15 horas por la salida de vía de un camión articulado.

Sin embargo, la DGT, a través de su perfil en la red social X, ha solicitado a los conductores precaución, ya que permanecen las retenciones.

Concretamente, el accidente se ha producido en el punto kilométrico 168 y durante horas se ha desviado el tráfico por un itinerario alterativo señalizado.