Resultados definitivos en Santander mantienen al PP con 11 ediles y Cs tiene la llave del gobierno

La Junta Electoral Provincial de Cantabria ya ha elevado a definitivos los resultados electorales del Ayuntamiento de Santander con los que el PP mantiene los 11 concejales, tras resolver los errores detectados en algunas mesas, y Ciudadanos, con dos ediles, tiene en sus manos la llave para la formación del gobierno municipal.

Y es que el PP liderado por Gema Igual, con sus 11 ediles, puede mantenerse en el gobierno y no perderlo tras ostentarlo durante 40 años si consigue un pacto con los dos representantes de la formación naranja y el concejal de Vox, que ha entrado por primera vez en la Corporación.

Pero Ciudadanos también podría sumar sus dos concejales a los 7 del PSOE y los 5 del PRC alcanzando así una mayoría absoluta alternativa con la que podrían desalojar a los 'populares' del Consistorio de la capital cántabra.

Fuentes de los diferentes partidos, que están presentes en la Junta Electoral, han informado a Europa Press que se han detectado "algunos errores" en mesas que planteaban la duda de si un edil de los 'populares' podría pasar al PRC pero, una vez resueltos, el PP mantiene los 11 concejales que le daban los resultados provisionales.

En concreto, con los resultados definitivos consultados por esta agencia, el PP ha obtenido 31.297 votos, el PSOE 20.723, el PRC, 16.927, Cs 7.773, Unidas por Santander 5.347 y Vox 4.715.

Al tener mayoría, el PP es quien llevará la batuta de la ronda de contactos con el resto de partidos y, para ello, aunque los resultados todavía no eran definitivos, la alcaldesa en funciones y candidata del PP, Gema Igual, ya dio el lunes el primer paso, poniéndose en contacto con los partidos que han obtenido representación.

Pero hoy ha asegurado, a preguntas de la prensa, que "no hay fecha" para iniciar esas conversaciones que quiere que se adapten a las agendas de los representantes políticos pero que sean "por orden de representatividad", con lo que su primer encuentro, cuando llegue el momento, será con el candidato socialista, Pedro Casares.

La siguiente reunión, siguiendo el orden de concejales obtenidos de mayor a menor, será con el cabeza de lista del PRC, José María Fuentes-Pila, al que le seguirían Javier Ceruti, de Cs; Miguel Saro, de Unidas por Santander; y Guillermo Pérez-Cosío, de Vox.

Igual ha manifestado que entiende que todos ellos le indicarán sus fechas disponibles para iniciar esos contactos una vez que los diferentes partidos analicen los resultados electorales con sus ejecutivas, como esta misma tarde, a partir de las 19.30 horas, va a hacer el PP.

Por ello, la líder del PP de Santander cree que las conversaciones para negociar un posible pacto de gobierno "comenzarán la próxima semana". Preguntada sobre si el socio preferente del PP es Cs, ha afirmado que no hay "ninguna preferencia". "No tenemos líneas rojas, no tenemos favoritos, ni tenemos a nadie que nos guste ni más ni menos", ha dicho.

"Lo que tenemos es 172.000 santanderinos a los que decir qué se va a hacer en los próximos cuatro años. Tiene que ser un proyecto coherente, de avance de ciudad y tiene que tener estabilidad política para poder ejecutarlo", ha añadido Igual.

Y cuestionada sobre si pactará con Vox, solo ha indicado que en sus "planes" está "reunirme con ellos y hablar". Precisamente, un posible acuerdo del PP con Vox podría frustrar que los 'populares' contasen con el apoyo de los dos concejales de Cs, ya que la formación naranja a nivel nacional podría no estar dispuesta a cualquier unión con el partido de Santiago Abascal.

Desde Ciudadanos, su candidato y concejal electo, Javier Ceruti, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que lo que haga Cs en Santander puede estar sujeto a los pactos regionales donde los resultados todavía no son definitivos.

Y es que, en función de si el PRC mantiene o no el diputado número 15, la formación naranja entraría en el abanico de los posibles acuerdos con los que al partido de Miguel Ángel Revilla le saldrían las cuentas para llegar a la mayoría absoluta de 18 diputados, al tener Cs tres escaños.

Por ello, y aunque, a falta de que se produzcan reclamaciones, el PSOE recuperaría el diputado y dejarían al PRC con 14, Ceruti ha insistido en que los pactos de Cs serían "globales" y, por tanto, la postura de los dos ediles dependería de los mismos, así como del comité de negociación nacional que supervisará los acuerdos que se alcancen en las Comunidades Autónomas y los municipios, especialmente en las capitales.

El hecho de que los números den para que un posible pacto entre PSOE, PRC y Cs desaloje a los 'populares' del gobierno municipal hace que el líder del PSOE en Santander, Pedro Casares, mantenga la esperanza de que la formación naranja apueste por "el cambio".

Fuentes socialistas han señalado a esta agencia que, aunque confían en que Ceruti se incline por promover el cambio en lugar de apoyar la continuidad de Igual, "aún es pronto" para dar nada por hecho porque todavía hay que esperar a que "los resultados definitivos" a nivel regional y ver que "escenarios se plantean".