Revilla dice que Sánchez gobierna "con los pelotas": "Los incompetentes son más proclives a la corrupción"

Señala que tuvieron "una gran relación" pero el presidente "cortó radicalmente" al retirarle el apoyo

ARENAS DE IGUÑA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que "el problema" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es su "propensión a gobernar con los pelotas" y que "se ha rodeado de incompetentes", que "generalmente son más proclives a la corrupción".

El expresidente cántabro ha relatado que tuvo "una gran relación e incluso amistad" con Sánchez, que le llamaba para que le "aconsejara", pero "cortó radicalmente" cuando los regionalistas le retiraron los apoyos por incumplimientos de los compromisos con Cantabria.

"A mí me llamaba muy frecuentemente: ¿Qué hago, Revilla? Yo le aconsejaba, pero en el momento en que el PRC le dijo, te embarcas por mal camino y ya no te votamos porque lo que habías prometido no tiene nada que ver con lo que vas a llevar a cabo ahora, en ese momento cortó radicalmente esa relación", ha expuesto el regionalista.

A su juicio, Pedro Sánchez "tiene virtudes, es un hombre tenaz, no cabe duda, pero es muy propenso a gobernar solo con los que le dicen que sí".

Revilla ha hecho estas afirmaciones durante el discurso que ha ofrecido este domingo en la XXX Fiesta Regionalista, celebrada en el municipio cántabro de Arenas de Iguña, y en la que ha lamentado la "tremenda" situación que vive España: "corrupción por todos los sitios, un Parlamento que no es recomendable para personas menores, un ejemplo de antipolítica de la peor especie".

Al hilo, ha dicho que tras "investigar un poco" los currículum se pregunta "cómo un presidente o un gobierno puede llegar a poner la confianza en esas personas", en alusión a Koldo García, "portero de discoteca, dicen que de luces raras"; Santos Cerdán, quien "parece que tiene un módulo de electricidad"; y José Luis Ábalos, "el gran ministro, maestro", que "estuvo tres meses de profesor, luego partido, partido y partido. Eso no puede salir bien".

En este contexto, Revilla ha subrayado que "tienen que estar al frente de la cosa pública los mejores" y "por su puesto honrados". De hecho, cree que la honradez debería ser "la exigencia número uno que debiera hacer todo ciudadano del político".

"Puede ser muy inteligente, puede ser un genio; si no es honrado, no vale", ha sentenciado el regionalista.