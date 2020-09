Revilla, a PP: "Yo, de embarcarme, con el que tiene coche y gasolina, pero no para ir a pie"

El presidente asegura que no pinta "nada" en las decisiones sanitarias por la pandemia y reafirma su "confianza absoluta" en el consejero

SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha avisado a la jefa del PP regional y de la oposición, María José Sáenz de Buruaga, que él, si se "embarca", lo hace con quien tenga "coche y gasolina", esto es, con el que esté en el poder, pero no emprende 'el viaje', según ha expresado, "a pie".

"Yo, de embarcarme, con el que tiene coche y gasolina, pero no para ir a pie", ha manifestado el regionalista esta tarde en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta de la dirigente 'popular' sobre las gestiones realizadas para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 recojan los compromisos del Gobierno de Pedro Sánchez con el la región.

El secretario general del PRC, que dirige la Comunidad Autónoma en coalición con el PSOE, ha indicado que el Gobierno está "haciendo todo" en ese sentido, incluso -ha recordado- reclamar en los tribunales el IVA impagado de 2017.

Así, las cuentas del próximo año que elaboren PSOE y Unidas Podemos y que se conocerán dentro de "poco" (hacia mediados de octubre según lo previsto) serán, "si alguien las apoya", "la prueba del algodón" para saber si las gestiones por escrito, judiciales y a nivel de partido "tienen éxito".

Pero Buruaga ha replicado a Revilla que "lo suyo con Pedro Sánchez está fracasando" y le ha advertido de que "Cantabria no puede permitirse ni un atropello más, porque lo que está en juego es la recuperación o el declive de la Comunidad Autónoma".

Durante su intervención, la presidenta del PP ha afirmado que la región "salga de esta va a depender, sobre todo, de la capacidad de influencia y de presión del Gobierno regional", porque a su juicio, "si es por Pedro Sánchez a Cantabria no llega nada".

"Los antecedentes son para echarse a temblar", ha afirmado antes de enumerar la "lista de atropellos" del presidente y líder nacional del PSOE a Cantabria. "Hay motivos para estar muy preocupados porque o cambian las cosas mucho o la región lo tiene crudo, ha concluido.

En su segundo turno, Revilla ha considerado que no hay "ninguna duda" de que el Ejecutivo autonómico está reivindicando "todo lo que Cantabria necesita" y "con una energía como nunca", hasta el punto de llegar a los tribunales y a pesar de que el socio en la región es el mismo partido que gobierna en Madrid.

Pero ha achacado a "error intencionado" del PP cuestiones como el que no se pagara el IVA de diciembre de 2017. También ha atribuido a ese partido y al socialista que los ayuntamientos no puedan gastar sus remanentes, 450 millones en el caso de los cántabros, por la reforma "exprés" que hicieron de la Constitución y a la que el diputado del PRC en el Congreso, José María Mazón, ha hecho una propuesta "muy razonable".

Y ahora, ha dicho Revilla, toca "esperar" a los PGE a ver si recogen las demandas hechas, que no se pueden pedir -ha apuntado- al líder nacional del PP, Pablo Casado, ni a su partido pues "en tres años no tocan poder, mínimo", porque no cree que Sánchez dimita ni haya una moción de censura que sume los apoyos necesarios para desbancarle.

Así las cosas, el presidente y líder del PRC ha cuestionado sumarse, según ha dicho, al "coro de plañideras", y ha remachado, para finalizar, que "yo de embarcarme, con el que tiene coche y gasolina, pero no para ir a pie".

"EN DECISIONES SANITARIAS NO PINTO NADA, AFORTUNADAMENTE"

Por otro lado, en respuesta a una pregunta del portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, sobre si considera que la colaboración del Gobierno de España con Cantabria es absoluta y se está dando cumplimiento a cada uno de los compromisos asumidos, Revilla ha contestado que en la región ya un gobierno en el que los socios van "de la mano" y hay "coordinación absoluta".

Ha centrado su intervención en el ámbito sanitario y se ha referido así a las decisiones que se toman por la pandemia del coronavirus, en las que no pinta, ha dicho, "nada, afortunadamente".

"Las toma Sanidad, ni siquiera el consejero", Miguel Rodríguez, ha puntualizado Revilla, para remarcar la relación que tiene con el responsable cántabro del ramo, designado por el PSOE.

"Me dice hemos decidido cerrar Santoña", ha comentado, aludiendo a modo de ejemplo al cordón sanitario impuesto en este municipio por el aumento de casos y que, según ha dicho, se "abre" este martes con la publicación del correspondiente decreto en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Ha añadido que habla "todos los días mínimo tres veces" con el consejero de Sanidad, a veces "hasta seis", sea a las doce de la noche o las siete de la llamada, según ha apostillado, pese a lo cual ha enfatizado que "jamás" le ha consultado un tema sanitario.

Con todo ello, Revilla ha pedido a Palacio que "pierda la esperanza" de que vaya a cambiar de titular del departamento como ha sugerido el portavoz de Vox, porque tiene "confianza absoluta" en Rodríguez y "siempre" está de acuerdo con sus decisiones.

"En una pandemia, los criterios sanitarios pueden gustar o no, pero yo amén", ha concluido.