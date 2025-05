Revilla llama al PRC a denunciar "cualquier injusticia y tropelía, aunque la cometa un rey"

"Poco a poco me iréis viendo desaparecer del foco principal del partido, pero por desgracia no del foco de España: eso es imposible"

SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha destacado este domingo, en el acto en el que se ha proclamado su sucesora electoral, "la honradez" como uno de los lemas y señas de identidad del partido que él fundó hace más de cuatro décadas, partido que está "limpio" y es "honrado" porque no ha tenido "corrupción" alguna y no hay "ni un solo" cargo condenado.

"Ese es el mayor patrimonio que tenemos", ha reivindicado en la convención en la que la vicesecretaria de Organización y diputada regional Paula Fernández ha cogido el testigo como candidata a los comicios de 2027 y en el que Revilla, que seguirá de secretario general hasta agotar mandato, ha llamado a los suyos a mantener esa honradez y a denunciar cualquier "tropelía que los poderosos puedan cometer con los más humildes". "No podemos callarnos ante ninguna injusticia, la cometa quien la cometa, aunque sea un rey".

Estas palabras de Revilla, ante cerca de 600 regionalistas, se producen dos días después del acto de conciliación entre él y rey emérito, celebrado el viernes en los juzgados de Santander, con ausencia de Juan Carlos I y que terminó sin avenencia, al negarse el expresidente cántabro a retractarse de sus declaraciones, como pedía en su escrito la abogada designada por el que fuera jefe del Estado, que se encontraba en España para asistir a unas regatas en Sanxenxo.

Tanto Revilla como su abogado, el catalán y afiliado al PRC José María Fuster-Fabra, explicaron que no podía rectificar lo dicho en diferentes programas de televisión sobre el emérito al entender que no ha "mentido", pues se ha limitado a comentar diversas informaciones publicadas en distintos medios de comunicación.

Al acabar la vista sin acuerdo entre las partes, la representante legal de Juan Carlos -Guadalupe Sánchez, que también es abogada de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- podrá interponer demanda contra el regionalista por atentar contra el derecho al honor de Juan Carlos I, que además de la rectificación le reclama una indemnización de 50.000 euros por injurias y calumnias, cuantía que prevé donar a Cáritas España.

En su discurso este domingo, Revilla ha lamentado que hayan "intentado involucrar" a los regionalistas en la denominada trama de Carreteras, en la que se investigan supuestas adjudicaciones irregulares de contratos de obras por parte de un funcionario de esa Consejería a varios empresarios del sector en la región, y en la que -ha dicho- "nada tenían que ver los cargos públicos que estábamos en el Gobierno" cuando sucedieron los hechos.

Por lo demás, y en clave interna, el todavía líder del PRC pero que ya no repetirá como cartel electoral, ha evidenciado que "es el momento final de una etapa personal", y ha indicado a los suyos que "poco a poco me iréis viendo desaparecer del foco principal del partido" pero, "por desgracia, no del foco de España, porque eso es imposible", aludiendo así a su tiró mediático y la expectación que generó el acto de conciliación con el rey emérito.