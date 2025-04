Revilla ve "mezquino" que el rey emérito le demande y se pregunta por qué él "y no Bárbara Rey o Corinna"

Cree que la reclamación hacia "un hombre popular" puede buscar "atajar otras voces"

SANTANDER, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha considerado "injusto y mezquino" que una persona "inviolable" e "inmune" ante la ley como es el rey emérito demande a "un ciudadano de a pie" que no ha dicho "nada que no sea verdad", y se ha preguntado por qué se querella contra él "y no contra Bárbara Rey o Corinna" que han dicho "cosas muy gordas" sobre Juan Carlos I.

Revilla ha indicado este miércoles que lo primero que pensó al conocer por la prensa la reclamación del rey emérito es que "era un bulo", hasta que su mujer le aseguró que "era cierto". Se enteró este martes cuando se encontraba en Vitoria participando en el rodaje de un película con el actor cántabro Antonio Resines y justo filmando una escena en la que estaba "vestido de juez".

Ha afirmado que aún no ha recibido ninguna notificación judicial al respecto pero que el asunto se dirimirá en los juzgados ordinarios ya que, ha recordado, "Revilla no es un aforado", condición que no tienen los diputados del Parlamento de Cantabria desde 2021. "Soy un ciudadano más", ha dicho.

El secretario general del PRC ha detallado que, para este proceso, ante el que siente "rabia" y está "cabreado", ha designado como abogado a José María Fuster Fabra, letrado catalán pero que "es militante del partido desde hace muchos años y amigo" suyo y que será quien hable de cualquier paso en la causa a partir de ahora.

Revilla se ha pronunciado así en una rueda de prensa convocada exclusivamente para hablar sobre el acto de conciliación solicitado por la abogada designada por el rey emérito Guadalupe Sánchez, que también se encarga de las acciones civiles emprendidas por Alberto González Amador --el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso--, para efectuarle una reclamación de 50.000 euros por manifestaciones "injuriosas" y previo a la interposición de una demanda.

Aunque aún desconoce concretamente en qué se basa la reclamación de Juan Carlos I, más allá de declaraciones "injuriosas" en medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025, Revilla cree que se puede deber a su último libro 'Por qué pasa lo que pasa' en el que hay un capítulo sobre corrupción, que se centra en las figuras de Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana y el rey emérito y que es "muy duro", "durísimo".

Y, respecto al resto de manifestaciones que ha realizado sobre Juan Carlos I, Revilla ha defendido que "no he mentido ni me he inventado nada" aunque haya podido ser "muy duro" frente a quien hace años para él era "un mito" y al que "veneraba", pero del que después se han conocido "tropelías" y que se ha declarado "apátrida fiscal del país en el que ha sido jefe de Estado".

"Ser patriota no es solo ponerse una bandera. Hay cosas más patriotas como pagar impuestos", ha espetado Revilla, que no ha querido ser muy incisivo en sus afirmaciones en torno al acto de conciliación previo a demanda requerido por la representación legal del emérito contra él para "no echar más leña al fuego".

QUIZÁ BUSCA "ATAJAR OTRAS VOCES"

Ha manifestado que "no he cometido ningún delito ni he dicho nada que no sea verdad" y ha considerado que la reclamación de Juan Carlos I contra "un hombre popular" como él "probablemente" busca "atajar otras voces" y dar "un escarmiento". "Quién es Revilla para que, por primera vez, un rey de España se querelle contra un tío de Polaciones. Es ridículo", ha añadido.

Revilla no cree que este proceso judicial iniciado por el emérito sea porque "se sienta defraudado" con él por la relación que ambos mantuvieron hace años, con "veneración" del expresidente cántabro hacia Juan Carlos I --"fue un ídolo para mí"--, y que cambió "cuando se descubre todo el pastel". "Es la decepción de mi vida. Se te cae un mito", ha apostillado.

Así, ha puesto en valor el "importante trabajo" que realizó Juan Carlos I durante la transición o el 23F, pero que cerró su trayectoria como jefe del Estado español con un proceder "gravísimo" como es renegar de "pagar impuestos" en el país que encabezó durante décadas.

"Es de una gravedad tremenda", ha dicho, y ha lamentado que haya en España "una parte de gente servil hacia los que defraudan las leyes y se saltan las normas" cuando "precisamente hay que ser más exigente con aquellos que mandan, con los poderosos, con quienes tiene el poder económico y político".

Sobre todos los hechos en torno al rey emérito sobre los que él ha opinado o valorado a lo largo de los últimos años, ha insistido en que "me he limitado a contar lo que conozco", al igual que de Rato o Zaplana, con la diferencia de que sobre Juan Carlos I "no puedo basarme en sentencias, porque no puede ir a un tribunal y ser juzgado".

Pero ha enfatizado que "está demostrado" que "aquí (en España) no tiene dinero, lo tiene fuera" y se descubrió "a través de una de sus amigas". También ha citado otras informaciones como "un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con una lista de lo que pagamos todos los españoles en dependencias que se habilitaban para sus amigas". "Yo no creo que sea dudoso el CNI", ha apostillado.

"POR QUÉ NO A BÁRBARA REY O CORINNA"

"¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey, que ha dicho cosas terribles?, ¿por qué no se ha querellado con Corinna, que ha dicho que tenía una máquina de contar billetes en la Zarzuela?, ¿por qué no se querella con esa gente que ha dicho cosas muy gordas?", se ha preguntado el expresidente, que ha considerado que él no ha llegado a hacer afirmaciones de esa magnitud pero Juan Carlos I "se querella contra Revilla".

Ha asegurado que va a "afrontar" este proceso judicial "con toda seriedad" y también "serenidad" y, por ello, "no voy a echar más leña al fuego", pero ha añadido que "no me arrepiento" de lo dicho en los últimos años sobre el rey emérito aunque haya podido ser "duro", porque "se lo merece". "Como político y como persona honesta, que no ha robado y que cumple con las obligaciones fiscales, no puede ser un señor acólito de estos reyes y disculparles todo", ha dicho.

Sí reconoce que su mujer e hijas están "preocupadísimas" pero les ha insistido en que "papá no ha hecho nada que no tenga la obligación de hacer, que es denunciar la corrupción y las cosas que no hacen bien los que nos gobiernan", además de "no haber dicho nada que no estuviese ya contado". En este punto, ha dicho que en su último libro habla de una posible fortuna de Juan Carlos I de 1.000 millones de euros "cuando Forbes dijo que eran 1.900, por lo que lo he rebajado un poco".

Revilla, que recibió cerca de 200 llamadas de medios de comunicación en las horas siguientes a saltar la noticia de la reclamación que le hace el emérito, ha insistido en que no ha vertido "insultos" contra Juan Carlos I y en las cosas que ha dicho "no me he inventado nada" ni cree que "haya metido la pata".

"Ahora, si alguien me lo demuestra (lo contrario), no tengo ningún problema en pedir perdón, pero que esté razonado", ha manifestado Revilla que, para finalizar, ha esperado que, cuando se convoque ese acto de conciliación, acuda Juan Carlos I. "Nada me gustaría más que viniese a ese acto de conciliación. Una vez que has presentado la demanda, ven a defenderla y ahí nos vemos. Me encantaría", ha concluido.