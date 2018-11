Revilla se lanza a por el último reto": "Vamos a ganar las elecciones"

Actualizado 11/11/2018 16:46:34 CET

Ha sido reelegido secretario general y candidato a la Presidencia de Cantabria por novena vez y con tan solo dos abstenciones

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miguel Angel Revilla ha afirmado hoy, tras su novena reelección como secretario general del PRC y candidato a la Presidencia de Cantabria, que las "cosas pintan bien para cumplir ya el último reto" del partido, ganar las elecciones, eso que desde el PP le han "echado en cara, con razón", ha dicho, por gobernar y ser presidente de Cantabria pese a no ser la fuerza más votada.

"Sí, vamos a ganar las elecciones, pero no por vanidad, sino porque Cantabria necesita que gobernemos nosotros, porque nadie nos manda desde Madrid, conocemos Cantabria como nadie y gobernamos para nuestra gente porque somos su gente". Con esta afirmación ha cerrado Revilla el 12 Congreso regional del PRC, que se ha celebrado hoy en Santander, y en el que ha sido reelegido con 707 votos a favor y dos abstenciones.

Revilla ha señalado como objetivos prioritarios del PRC el AVE --"creo que ahora va en serio" ha dicho--; el área logística de la recta de La Pasiega, a la que se ha referido como "el gran pelotazo" y ha afirmado que "hay una empresa muy importante que quiere reservar la mitad de la superficie para crear 2.000 puestos de trabajo; y los proyectos de explotación de zinc en la cuenca del Besaya.

"A punto de cumplir 76 años", Revilla ha afirmado que se ha vuelto a presentar porque se lo ha pedido "la inmensa mayoría" del partido pero que será la última vez.

"Sé que alguno no se lo cree, porque lo he dicho tantas veces...", pero esta vez "sé que ya no me lo vais a volver a pedir, porque tampoco os gustaría verme venir en silla de ruedas", ha bromeado, a la vez que ha pedido a los militantes que si tuviera algún tipo de tentación de volver a presentarse, "me lo quitéis de la cabeza".

Ha destacado que el PRC tiene "un lujo de gente, la mejor que puede tener un partido", por lo que se ha mostrado convencido de que elegir a su sucesor o sucesora no será un problema.

Además, ha destacado que el partido está "perfectamente organizado" y ha pedido a sus compañeros que le permitan "dedicarse a Cantabria, dedicar mis energías y eficacia marginal a sacar adelante", ha dicho, a la vez que ha asegurado que "de ilusión, cabeza, proyectos y ánimo estoy como nunca".

De hecho, ha asegurado que piensa seguir yendo a todas las romerías, y a todos los programas de televisión que pueda para hablar de Cantabria.

UN PARTIDO "UNIDO" QUE SABE PACTAR Y GOBERNAR

En un discurso de más de una hora de duración, Revilla ha dibujado al PRC como un partido unido que sabe pactar y gobernar. Un partido "radical contra la corrupción" que se caracteriza por "su amor a Cantabria", de gente "no dogmática" que "conoce el territorio como nadie y sabe lo que quiere la gente". Un partido que "sabe pactar", ha añadido, al contrario que el PP, con el que "no se alía nadie" y que "se ha quedado solo, tanto que han desaparecido prácticamente en Cataluña y País Vasco".

El líder regionalista ha defendido que lo que le reprocha constantemente el PP por gobernar sin ganar las elecciones, es en realidad "un dato positivo que demuestra que tenemos cintura, que sabemos pactar".

Ha añadido que el PRC es un partido "previsible y unido, hasta demasiado unido, porque me ha dado vergüenza no haber tenido ningún voto en contra", ha dicho. En alusión a las divisiones internas de otros partidos de Cantabria, ha afirmado que "si un partido no está unido y se dan de leches entre ellos", difícilmente van a poder "solucionar los problemas de los demás", y ha defendido que una vez elegido un líder, "hay que apoyarle a muerte".

En todo caso, ha opinado que "lo más importante" del PRC y "por lo que nos votan, es porque sabemos gobernar", algo a su entender "abolutamente demostrado". Así, ha dicho que tras la "etapa terrible" del PP que dejó a Cantabria "literalmente arruinada" y "cerrada a cal y canto" a las inversiones de Madrid, Cantabria "lleva tres años creciendo por encima de la media " y ha reducido la tasa de paro del 18,2% al 8,9%, la segunda más baja de España después de Baleares.

Ha destacado que "lo que está tirando de la economía" es la industria -competencia que gestiona el PRC junto al turismo y los transportes-, y ha afirmado que "la imagen de Cantabria que estamos consiguiendo transmitir es de una región acogedora, simpática, que no practica xenofobias ni presume de nada".