Archivo - Margarita Rojo. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ayuntamiento de Santander, Margarita Rojo (PP), ha criticado este martes la "desfachatez" del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, por sus últimas declaraciones sobre el accidente de la pasarela de El Bocal, y ha señalado que las resoluciones judiciales conocidas hasta el momento atribuyen a la Demarcación de Costas la responsabilidad del mantenimiento de la senda litoral y de sus estructuras.

Rojo ha respondido así a las manifestaciones de Casares, realizadas apenas un día después de que la Audiencia Provincial ratificara el criterio de la jueza instructora sobre la responsabilidad de la Demarcación de Costas en el mantenimiento de estas instalaciones.

Y es que, Casares ha asegurado que no entiende por qué el Ayuntamiento de Santander permitía el paso por la pasarela costera de El Bocal si la obra "no estaba terminada" y, por tanto, esta infraestructura "no se podía usar".

A este respecto, la portavoz municipal ha calificado de "indecente" que el delegado del Gobierno pretenda responsabilizar al Ayuntamiento de Santander de que la pasarela permaneciera abierta, cuando la estructura es propiedad de la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Gobierno de España.

"Solo alguien que ha perdido toda capacidad de vergüenza por adular a su jefe puede salir ahora con estas acusaciones contra el Ayuntamiento de Santander", ha manifestado.

En este sentido, Rojo ha acusado a Casares de "mentir reiteradamente para eludir las responsabilidades del Gobierno de Pedro Sánchez en esta tragedia" y ha reclamado explicaciones por las afirmaciones que realizó tras el accidente.

Así, ha subrayado que el delegado del Gobierno sostuvo entonces que el Ayuntamiento había recepcionado las obras de la senda costera, que debía hacerse cargo de su mantenimiento y que el Consistorio estaba tratando de ocultar la verdad. Tres afirmaciones que, según ha apuntado, han quedado desmentidas por las resoluciones judiciales.

"Y ahora suma una nueva mentira cuando pregunta por qué el Ayuntamiento permitía el acceso por la pasarela. ¿Por qué? Yo le doy la respuesta, aunque, ya la sabe: Porque la pasarela es propiedad del Gobierno central, y él es el responsable", ha apostillado Rojo.

Frente a ello, ha reivindicado que la posición mantenida desde el primer momento por el Ayuntamiento y por la alcaldesa, Gema Igual, ha quedado respaldada por las actuaciones judiciales.

"El Ayuntamiento no había recepcionado las obras. La responsabilidad del mantenimiento correspondía a la Demarcación de Costas, es decir, al Ministerio y al Gobierno de España. Y el Ayuntamiento siempre ha dicho la verdad y ha exigido que se conociera toda la verdad. Y no lo digo yo, lo dice la Audiencia Provincial de Cantabria", ha resumido.

Rojo ha considerado especialmente grave que, pese a los pronunciamientos judiciales, Casares siga realizando declaraciones que, a su juicio, "pretenden desviar la atención de las responsabilidades de la Administración estatal".

DIMISIONES

La portavoz del Ayuntamiento ha cuestionado que "¿por qué no ha dimitido el delegado del Gobierno ni ningún otro miembro del Gobierno de España?; y ¿por qué, siendo el responsable del mantenimiento, todavía no ha pedido perdón a las víctimas y a sus familiares?".

Rojo también ha preguntado por la ausencia de Casares durante los primeros días posteriores al accidente, "cuando prefirió esconderse en México al igual que hizo Pedro Sánchez en La Mareta ante la invasión de Ceuta, y en la línea de Óscar Puente echando balones fuera con los accidentes de los trenes del AVE".

Por último, Rojo ha insistido en que el esclarecimiento de lo sucedido y la depuración de responsabilidades "deben situarse por encima de cualquier estrategia política".

Y ha denunciado "la salvaje campaña de acoso y derribo que sufrió la alcaldesa y el equipo de Gobierno con manifestaciones orquestadas, plenos exigiendo dimisiones de los responsables municipales y declaraciones ominosas que ahora quedan retratadas frente a las resoluciones judiciales".