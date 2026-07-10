Saiz ve un "éxito" la regularización de migrantes pese al intento de la "carrera ultra" de paralizarla

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz - Juan Vega - Europa Press

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España prevé tener para septiembre el balance final del proceso extraordinario de regularización de migrantes, que ha sido un "éxito" y "ejemplo mundial", con 1,17 millones de solicitudes, y ello, pese a las "piedras en el camino" que se le han puesto "desde el minuto cero" y los intentos de la "carrera ultra" de que se paralizara.

Así lo ha afirmado este viernes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, durante su participación en el Foro Ser Cantabria, celebrado este viernes en el Hotel Real.

Respecto a este proceso de regularización, cuya primera fase de presentación de solicitudes concluyó el pasado 30 de junio y en el que ahora hay tres meses para resolver los expedientes presentados, Díaz ha defendido que tiene una "triple legitimidad": social --por todas las personas que respaldaron la Iniciativa Legislativa Popular que solicitó dicho proceso--; política, ya que dicha ILP solo contró con el voto en contra de Vox aunque luego el PP protagonizó, según la ministra portavoz, un "giro importante" en política migratoria, y económica ya que los sectores productivos "aplauden" este procedimiento.

Además, ha recalcado que cuenta con el "respaldo del Tribunal Supremo". Y es que el alto tribunal ha rechazado elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la regularización extraordinaria de migrantes y ha insistido en no paralizarla por los mismos motivos que ya hizo la primera vez que otras partes la plantearon.