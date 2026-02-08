Archivo - La sala Argenta acoge el sábado la propuesta de la OSCAN dedicada a Gaudí - PFC - Archivo

SANTANDER 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria (PFC) acogerá el sábado, 14 de febrero, a las 19.30 horas, a la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN), con su concierto dedicado a Gaudí, con motivo del centenario de su fallecimiento.

Este concierto inaugura el recorrido musical de la OSCAN sobre el arquitecto catalán, que fue "fuente de inspiración inagotable, modelo de perfección formal y símbolo espiritual", ha informado el PFC.

Las formas orgánicas, curvas y vivas, de sus estructuras vegetales y el uso simbólico del paisaje encuentran resonancia en las obras de este programa musical.

Reunirá la fuerza del paisaje marino en 'Las hébridas' de Mendelssohn, el carácter luminoso y descriptivo de la Sinfonía nº 8 'Le soir' de Haydn y la claridad y ligereza de la Sinfonía nº 5 de Schubert. Tres miradas complementarias sobre la naturaleza entendida no como decorado, sino como principio constructivo y fuente de orden, en diálogo con la idea de arquitectura viva de la obra de Gaudí.

La OSCAN, fundada en 2019, es la primera formación sinfónica profesional de Cantabria y está dirigida por Paula Sumillera y formada por más de 40 músicos cántabros o con una fuerte vinculación a la región. Busca ser un referente cultural y adaptarse a escenarios como el Palacio de Festivales de Cantabria, el Teatro Concha Espina de Torrelavega o la Catedral de Santander

Por su parte, Paula Sumillera se caracteriza por su visión innovadora y compromiso con la música. Titulada en Dirección de Orquesta y Coro por el RCSMM, amplió su formación en Madrid, Valencia e Italia. En 2019, fundó la OSCAN, donde une dirección musical y artística e impulsa proyectos innovadores que fusionan la música clásica con otras disciplinas artísticas. Premiada en 2022 con el Mujer Cantabria, ha trabajado en proyectos músico-sociales en Guatemala y actualmente dirige el Coro del Colegio de Economistas de Cantabria y la Capilla Antiqua de Reinosa.