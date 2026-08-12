La salida de vía de un camión mantiene cortada la A-8 en Laredo sentido Bilbao

Archivo - Un tramo de la autovía A-8.-ARCHIVO
Archivo - Un tramo de la autovía A-8.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 12 agosto 2026 10:02
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SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La salida de vía de un camión articulado mantiene cortada la autovía A-8 a la altura de Laredo, sentido Bilbao, entre los puntos kilométricos 175 al 169.

El accidente se ha producido en el punto kilométrico 168 y la vía permanece cortada desde las 7.15 horas, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web.

Se está desviando el tráfico por un itinerario alterativo señalizado.

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