La salida de vía de un camión mantiene cortada la A-8 en Laredo sentido Bilbao

Archivo - Un tramo de la autovía A-8.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La salida de vía de un camión articulado mantiene cortada la autovía A-8 a la altura de Laredo, sentido Bilbao, entre los puntos kilométricos 175 al 169.

El accidente se ha producido en el punto kilométrico 168 y la vía permanece cortada desde las 7.15 horas, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web.

Se está desviando el tráfico por un itinerario alterativo señalizado.