Sanidad espera tener "en breve" el nuevo contrato de transporte sanitario, que se retrasó "por la sexta ola"

El consejero mantiene que Cantabria es la comunidad "más avanzada" en el proyecto de instalación de la protonterapia, que estará en marcha en 2024

SANTANDER, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad espera tener listo "en breve" el pliego para sacar a licitación el servicio del transporte sanitario que hasta ahora viene llevando a cabo Ambuibérica, a la que se ha prorrogado recientemente el contrato, que terminaba en febrero, hasta que se adjudique el nuevo.

El consejero del área, Miguel Rodríguez, ha reconocido que el pliego ha sufrido un retraso que ha justificado con la incidencia de la sexta ola de coronavirus, que ha sido "sin duda la que mayor impacto asistencial ha tenido en la Atención Primaria".

Esto ha llevado a prorrogar el contrato a Ambuibérica a pesar de que Sanidad ha detectado varios incumplimientos de las condiciones marcadas. De hecho, tras abrirse un expediente la Gerencia de Atención Primaria ha aplicado al contrato una sanción de 38.000 euros por seis infracciones.

Así lo ha indicado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Sanidad, a preguntas de Vox tras la prórroga del contrato, por la que el diputado Armando Blanco ha acusado a la Consejería de alargar un "nefasto servicio" por no haber sacado los pliegos "a tiempo".

Rodríguez ha explicado que este documento está siendo redactado por un equipo "multidisciplinar" de profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS), porque quienes "trabajan día a día son los que mejor conocen las necesidades", y durante esta sexta ola han sufrido una "sobrecarga" que les ha obligado a "volcarse" en lo "urgente y prioritario".

No obstante, el pliego, que tendrá un presupuesto máximo de licitación mayor e incluirá un "mayor seguimiento" del servicio, ya está "prácticamente finalizado" y se espera que se remita "en breve" desde el SCS para recabar los informes jurídicos necesarios. A continuación, se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación.

El titular de Sanidad ha asegurado que "desde el primer momento" se ha hecho un seguimiento del contrato con Ambuibérica, lo que ha llevado a que las incidencias detectadas se han corregido, y las que no, se han sancionado.

Por otra parte, los conflictos que tiene con sus trabajadores "los tiene que resolver la empresa", porque afectan al salario o las condiciones laborales y, según la ley, una empresa "licita porque quiere y si es adjudicatario es a riesgo y ventura del empresario", ha defendido Rodríguez.

PROTONTERAPIA EN 2024

Por otra parte, el consejero ha confirmado en la sesión plenaria que la unidad de protonterapia de Cantabria estará en marcha en el año 2024 a pesar del retraso que provocó en el proyecto que el concurso para su instalación quedara desierto.

Así, ha reiterado que Valdecilla será el primer hospital público de España en contar con este tratamiento contra al cáncer, ya que Cantabria es la comunidad que va más avanzada en la tramitación del proyecto frente a las demás que planean instalarlo gracias a la donación de la Fundación Amancio Ortega, que ha aportado 280 millones de euros para diez aceleradores de protones en el sistema público de salud.

Rodríguez considera "irrelevante" el hecho de que Cantabria vaya por delante pero ha remarcado que se esperan cumplir los plazos previstos y que el proyecto se financiará íntegramente con los fondos europeos REACT EU, mientras que las comunidades beneficiadas con la donación -País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia, Canarias y Madrid- recibirán la "máquina" de la Fundación Amancio Ortega pero tendrán que pagar las obras.

Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación sobre el proyecto presentada por el Grupo Popular, cuyo diputado César Pascual ha criticado el "desastre de gestión" de la protonterapia y ha pedido aclaraciones tras "no saber nada" de la licitación casi tres meses después de que el concurso quedara desierto, lo que a su juicio se debe a que la Consejería sacó un "mal pliego a todo correr" cuando se anunció la donación de la Fundación, ante el "escándalo político y social" que se iba a generar.

Un extremo que el consejero ha negado, recordando que la donación a otras comunidades "no interfiere para nada" y que, además, es "muy posterior" a la decisión de Cantabria de impulsar esta terapia en Valdecilla.

"No tenga ninguna duda de que se va a desarrollar", ha respondido Rodríguez al diputado del PP, incidiendo en que es "un proyecto de legislatura" y que su departamento "no ha dejado de trabajar" en el nuevo pliego tras quedar desierto el primero, no por errores sino por las condiciones que imponía.

Así, el expediente plurianual de gastos para financiar el proyecto se trasladará esta semana a la Consejería de Economía para que lo estudie y paralelamente se remitirá a los servicios jurídicos. A continuación, al igual que con el pliego del transporte sanitario, el expediente de contratación se llevará a Consejo de Gobierno.

De este modo, el consejero ha sostenido que ha habido un retraso pero que "no trastoca los planes del Gobierno", al igual que el hecho de que otras comunidades vayan a implantar la protonterapia "no interfiere para nada".

Al hilo, ha remarcado que el Gobierno "nunca dijo que Valdecilla iba a ser el único, sería una ridiculez", y que las otras instalaciones en más comunidades no suponen "ningún problema, todo lo contrario: es una complementareidad y el reflejo de lo bien que funciona el sistema nacional de salud".