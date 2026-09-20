Santander abre este lunes el plazo de inscripción para las ludotecas, que podrá solicitarse durante todo el año

Ludoteca. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La red de ludotecas municipales de Santander abrirá mañana, lunes, 21 de septiembre, el plazo de inscripción para las actividades de todo el año que se desarrollarán en las ludotecas de Cazoña, Nueva Montaña, Tabacalera, Numancia y Cueto, desde octubre y hasta el mes de junio incluyendo el periodo no lectivo del 2 al 6 de noviembre.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha subrayado que la principal novedad de este año es que el plazo de inscripción se inicia ahora en septiembre y permanecerá abierto durante todo el curso, pudiéndose solicitar plaza en cualquier momento.

Además, para los periodos no lectivos se establecerán fechas específicas para la solicitud de plazas, con antelación suficiente.

Otra de las novedades es que todas las familias podrán solicitar plazas desde mañana mismo y que se adjudicarán primero las prioritarias, atendiendo a criterios de conciliación y nivel de ingresos.

Igualmente, ha señalado que, con motivo de la reorganización del servicio, la ludoteca Callealtera dejará de prestar servicio de forma que la programación se desarrollará a partir del lunes 5 de octubre en los centros cívicos Cazoña, Nueva Montaña, Tabacalera, Numancia y Cueto.

En este sentido, la concejala del área, Zulema Gancedo, ha indicado que las familias de la zona podrán solicitar plaza en las ludotecas cercanas de Numancia y Tabacalera, donde se seguirá atendiendo, así como en cualquier otra ludoteca de la red.

Las actividades están dirigidas a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y 12 años cumplidos en el momento de realizar la solicitud; las familias numerosas y monoparentales estarán exentas de pago; y se mantiene el precio de 0,53 euros la hora.

Finalmente, ha explicado que hasta el 2 de octubre se pueden enviar las consultas a cualquier ludoteca de la red municipal y que la atención será también por teléfono de 10.00 a 13.00 horas en el 942 20 30 79.

Todas las familias que lo deseen pueden consultar la información en la web www.redludotecassantander.com.