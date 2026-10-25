Santander acogerá los días 7 y 8 el I Encuentro de Vanguardia Educativa con referentes de la educación y la neurociencia

Rebeca Madrazo y Eloísa Aja promotoras del Encuentro - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá los días 7 y 8 de noviembre el I Encuentro de Vanguardia Educativa, una cita que reunirá en Caballerizas del Palacio de La Magdalena a destacados referentes nacionales e internacionales del ámbito de la educación y la neurociencia para compartir conocimientos, experiencias y propuestas sobre el presente y el futuro de la enseñanza.

Así, se abordarán cuestiones como el papel de la infancia en los procesos educativos, los avances de la neurociencia aplicados al aprendizaje, la innovación pedagógica y la necesidad de adaptar la educación a una sociedad en constante transformación.

Además, la celebración en Santander de una cita de estas características permitirá acercar a la ciudad nuevas perspectivas sobre la educación y favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales, especialistas y personas interesadas en el ámbito educativo.

Entre los participantes en esta primera edición destaca Francesco Tonucci, reconocido pedagogo y pensador italiano, referente internacional por su defensa de una educación que escucha a los niños y que sitúa a la infancia en el centro de los procesos de aprendizaje. Intervendrá en el encuentro vía streaming.

También participará David Bueno Torrens, doctor en Biología y especialista en genética y neurociencia, cuya trayectoria investigadora y divulgativa ha contribuido a acercar los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro y los procesos de aprendizaje al ámbito educativo.

El programa contará igualmente con la presencia de Elena Laiz Sasiain, Eukene Fernández, Miguel Castro, Isabel Gutiérrez y Rebeca Madrazo, que aportarán diferentes perspectivas y experiencias sobre la educación y sus posibilidades de transformación.

En nota de prensa, la concejala de Educación, Noemí Méndez, ha informado de que esta iniciativa, que cuenta con una subvención del Ayuntamiento y la colaboración del Palacio de La Magdalena, nace con la vocación de generar un espacio de reflexión y diálogo en torno a los nuevos desafíos educativos.

Según ha destacado, a través de estas intervenciones, el encuentro pretende favorecer una mirada plural sobre la manera en que se aprende, se enseña y se acompaña el desarrollo de niños y jóvenes, incorporando tanto los avances científicos como las nuevas propuestas pedagógicas.