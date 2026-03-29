Archivo - Santander adjudica a Elecnor las nuevas instalaciones de alumbrado en calles, entornos infantiles y espacios públicos.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado adjudicar a la empresa Elecnor el contrato de obras para crear nuevas instalaciones de alumbrado en más de una veintena de calles, entornos infantiles y espacios públicos de la ciudad con un presupuesto de 273.861 euros y un plazo de ejecución de 16 semanas.

Así, el plan permitirá desplegar 106 nuevas unidades eléctricas con una potencia total de 6.454 W, con la consiguiente mejora en las condiciones del alumbrado público, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En concreto, se ubicarán nuevas luminarias en más de una veintena de vías urbanas y se incidirá en la mejora de dotaciones de ocio infantil, de modo que se instalarán doce puntos de luz en el parque infantil de La Magdalena, nueve en el de Mesones y cuatro en el de El Mansín.

Del mismo modo, se actuará en zonas e instalaciones públicas como el parque Doctor Madrazo en Valdenoja (6 luminarias), el parque de Trueba en la Segunda Playa de El Sardinero (6), Los Pinares (2), las escaleras mecánicas de Gamazo a Los Peligros (7) o el huerto urbano Río Cubas (2).

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha indicado que este proyecto atiende a peticiones vecinales y desarrolla la respuesta del Consistorio a las necesidades que los servicios municipales detectan en esta materia en la ciudad.

En cuanto a las características técnicas de las instalaciones, ha explicado que se han elegido luminarias tipo LUMA, con equipo incorporado para leds de 80/90W, dependiendo de la altura de montaje y características del vial.

Finalmente, la edil ha detallado que se utilizará el modelo que mejor se adapte a cada caso particular, siempre buscando que se cumplan las condiciones exigidas en la normativa en cuanto a niveles de iluminación de los viales.