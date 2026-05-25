Santander celebra la Virgen del Mar y le pide "un mundo mejor" y "salud" para todos los vecinos

Archivo - Festividad de la Virgen del Mar.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 25 May. (EUROPA PRESS) -

Santander celebra este lunes la festividad de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad, y le pide que el mundo "sea un mundo mejor", que "reine la paz" y "salud" para todos los vecinos de la capital cántabra.

Así lo ha señalado la alcaldesa, Gema Igual, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la tradicional procesión desde la iglesia de San Román hasta la isla de la Virgen del Mar.

Según ha afirmado la regidora, se trata de que esta jornada sea un día de convivencia entre todos los santanderinos, en el que renueven sus "votos", al igual que realiza el equipo de Gobierno, y vivan "la devoción".

La regidora ha agradecido especialmente a la Hermandad de la Virgen del Mar el trabajo que realiza durante todo el año en la organización de esta festividad.

A la procesión, que se ha desarrollado bajo el calor, han acudido diferentes representantes institucionales como el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y el consejero de Fomento, Roberto Media, en representación del Ejecutivo cántabro, así como varios miembros de la Corporación municipal.

En la jornada de este lunes, festivo local, se desarrollará un amplio programa de actos religiosos, culturales y festivos.

Así, además de la misa y la procesión en la ermita de San Román, le seguirá la misa solemne oficiada por el obispo de Santander, monseñor Arturo Ros, con la renovación de los votos del Consistorio y la tradicional ofrenda floral a la patrona.

Además, durante todo el día habrá mercado tradicional, actuaciones, sorteos, conciertos y actividades para todos los públicos.

Como uno de los momentos más esperados de la jornada, a las 14.00 horas tendrá lugar la comida popular en la que se repartirán 1.500 raciones de paella entre los asistentes.