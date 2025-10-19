Santander convoca una nueva edición del concurso 'SOY CAPAZitado'

De ámbito nacional, repartirá 2.500 euros en premios

El Ayuntamiento de Santander ha convocado una nueva edición del concurso 'SOY CAPAZitado', que tiene el objetivo de facilitar la participación socio-cultural de las personas con discapacidad y fomentar su participación a través del arte.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases del concurso que este año repartirá 2.500 euros en premios. El primer galardón estará dotado de 325 euros, el segundo de 200 y el tercero de 100 para cada una de las modalidades.

El certamen, de ámbito nacional, está abierto a personas mayores de 16 años con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento y a asociaciones relacionadas con la promoción y atención a las personas con discapacidad.

El tema del concurso será libre y se ofrecen cuatro modalidades diferentes: creación literaria, fotografía, pintura y dibujo.

Así lo ha anunciado en nota de prensa la concejala de Autonomía Personal, Zulema Gancedo, quien ha animado a particulares y al movimiento asociativo a participar en el certamen, y ha recordado que este concurso es además "una oportunidad para sensibilizar a la ciudadanía y poner de relieve la sensibilidad artística, creatividad y habilidades de las personas con discapacidad".

CARACTERÍSTICAS

En la modalidad de creación literaria se podrán presentar obras de todo tipo de género (poesía suelta o en poemario, cuentos, relatos de ficción, reportajes literarios, piezas dialogadas, ensayos o artículos). Los textos tendrán que estar escritos en castellano y podrán completarse o apoyarse con cualquier tipo de manualidad.

Por lo que respecta a la modalidad de fotografía, se admitirán trabajos en blanco y negro o en color en dos tipos de formato: 15 por 20 centímetros o mayor.

En dibujo las obras serán de técnica libre, así como los soportes y materiales empleados, mientras que en pintura se admitirá técnica libre en óleo, acrílico o acuarela, y los trabajos presentados no serán inferiores al tamaño folio ni superiores a 130 por 130 centímetros.

En todos los casos los trabajos, de temática libre, deberán ser inéditos y originales, y no podrán haber sido premiados en otro concurso.

Los participantes individuales podrán presentar, como máximo, una obra por modalidad, mientras que en la categoría de asociaciones no habrá límite de obras presentadas.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN

Las personas y asociaciones interesadas en participar en el concurso podrán presentar sus trabajos desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOC y hasta el 21 de noviembre de 2025.

Las obras deberán remitirse o entregarse en la Oficina de Integración y Cooperación Social (OICOS), ubicada en la calle Marqués de la Ensenada s/n, edificio CEFEM, en horario de 9.00 a 13.30 horas, de lunes a viernes.

El jurado, formado por representantes de la concejalía de Autonomía Personal, Familia y Servicios Sociales, y vocales relacionados con la discapacidad, los medios de comunicación, el arte y la cultura, emitirá fallo inapelable valorando tanto la calidad como la originalidad y creatividad de los trabajos.