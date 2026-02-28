Santander da la bienvenida a marzo con las tradicionales marzas cantadas por el Coro Ronda Altamira - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santander ha dado un año más la bienvenida al mes de marzo con la ronda marcera que ha recorrido en la tarde de este sábado el centro de la ciudad al son de estos cantos tradicionales interpretados por el Coro Ronda Altamira.

La alcaldesa, Gema Igual, ha participado en el comienzo del acto acompañada del concejal de Protocolo, Álvaro Lavín, y ha asistido al nombramiento del grupo Jueves de Boleros, como marcero mayor.

Tras su paso por el Ayuntamiento, la ronda marcera ha continuado por distintos puntos de la ciudad como la calle Lealtad, la zona de las estaciones y la calle Burgos.

La alcaldesa ha aprovechado también para destacar y agradecer la labor que realiza el Coro Ronda Altamira para la continuidad de ésta y otras tradiciones del folclore regional, y ha animado a los santanderinos a salir a la calle a disfrutar de estas canciones con la que históricamente se daba la bienvenida a la primavera en la región.

Con más de 40 años de andadura, la agrupación ha mantenido de forma ininterrumpida el canto de las marzas en Santander desde el año 1981, y se ha significado a lo largo de su trayectoria por esa dedicación al mantenimiento de esta tradición que fue declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial por el Gobierno de Cantabria en el año 2015.

Además, ha recordado que la Concejalía de Participación Ciudadana ha organizado un festival con motivo de las marzas para el próximo viernes 6 de marzo a las 19.00 horas en el centro cívico Juan de Santander. Actuarán el Coro Ronda Altamira, el Coro Ronda Besaya de Torrelavega y el colegio Atalaya.

JUEVES DE BOLEROS

Jueves de Boleros es una formación que nació en febrero de 1993, como una reunión de amigos, a los que unen años de amistad, buenos recuerdos y afición por la música.

Estas reuniones comenzaron en torno a una buena mesa, los segundos y cuartos jueves de cada mes, y de esas cenas informales de los "jueves" tomó nombre la agrupación, 'Jueves de Boleros'.

El momento especial de estas reuniones llega con los postres, cuando aparecen un sin fin de instrumentos y sus miembros comienzan a tocar y a cantar de manera informal.

Todo esto ha hecho que el grupo cuente con una personalidad "propia" y una manera diferente de hacer música caracterizada por "una alegría desbordante, instrumentistas excepcionales y una forma especial de empastar voces", ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.