Santander destinará 128.000 euros a asociaciones vecinales y entidades ciudadanas en 2026

Archivo - Imagen de la Inauguración de la sede social de la Asociación de Vecinos de Entrehuertas. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander destinará en 2026 un total de 128.000 euros a la convocatoria de ayudas a las asociaciones vecinales y entidades ciudadanas para sostener su actividad y pagar los gastos generales de funcionamiento.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a las asociaciones a hacer frente a los gastos de mantenimiento de su actividad, como el alquiler de las sedes sociales, el pago de los suministros de agua, energía, gas, teléfono o internet, y gastos de papelería, gestoría, asesoramiento o seguros, entre otros.

Podrán beneficiarse todas las asociaciones sin ánimo de lucro y colectivos vecinales inscritos en el registro de entidades ciudadanas de Santander y que desarrollen su actividad en la ciudad, ha informado el Consistorio.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana las bases y la convocatoria de las subvenciones, que se podrán solicitar las ayudas en el plazo de un mes desde que el acuerdo se publique en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, Gutiérrez ha asegurado que estas ayudas para gastos generales complementan otras de diversas áreas municipales para apoyar actividades y proyectos de todo tipo, como culturales, deportivos, de salud, programas sociales, de igualdad, etcétera.

Gutiérrez ha resaltado que el Ayuntamiento pretende contribuir a mantener el tejido asociativo y sus actividades, por su aportación a la mejora de la vida y la dinamización de los barrios.