Santander destinará 201.000 euros a proyectos de cooperación internacional en 2026

SANTANDER 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana la convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo, a la que el Ayuntamiento de Santander destinará este año 2026 un total de 201.000 euros.

Se dará prioridad a los proyectos relacionados con la cobertura de necesidades básicas, infraestructuras, educación, asistencia para el desarrollo comunitario, fomento del voluntariado y promoción de la economía local.

A partir de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) se abrirá el periodo de solicitud, fijado en 15 días naturales.

El Ayuntamiento subvencionará hasta un 80 por ciento del coste del proyecto, mientras que el resto será financiado por el propio beneficiario o por otras entidades, públicas o privadas.

Según las bases, la cuantía de la ayuda no podrá exceder en ningún caso del 10% del total de la partida presupuestaria destinada a la convocatoria anual. Las entidades interesadas pueden obtener más información en el Oficina de Integración y Cooperación Social (OICOS), cuyo teléfono es el 942 203 173.

El concejal del área, Mateo Echevarría, ha explicado que estas subvenciones "reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Santander para apoyar la labor que muchas ONGD del municipio desarrollan en favor de las personas y colectivos más vulnerables".

Echevarría ha puesto en valor el papel de las organizaciones que trabajan con los más desfavorecidos, que, a su juicio, desarrollan un papel clave para el desarrollo comunitario de muchas poblaciones en los países en vías de desarrollo.