Santander expone en FiturNext su modelo para digitalizar la gestión del agua al servicio ciudadano

La alcaldesa, Gema Igual, ha expuesto hoy en FiturNext el modelo de Santander para digitalizar la gestión del agua al servicio de los ciudadanos - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La modernización del parque de contadores ha permitido que el 70% disponga de un sistema de telelectura, que será del 100% en dos años SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa, Gema Igual, ha expuesto este jueves en FiturNext el modelo de Santander para digitalizar la gestión del agua al servicio de los ciudadanos.

Igual ha intervenido junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en una sesión de este foro que se desarrolla en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en colaboración con Aqualia, con el fin de promover buenas prácticas en el ámbito turístico,

Igual ha señalado que la gestión del agua en Santander tiene el objetivo primordial de garantizar un suministro seguro y de calidad, y ha apuntado que la digitalización "ha cambiado radicalmente tanto la gestión interna como la atención al ciudadano".

Así, ha explicado que, en el ámbito ciudadano, la comunicación es inmediata, mediante avisos por SMS, call center, página web, oficina virtual, app, y notificaciones. De forma especial, ha reseñado la implantación de la telelectura, que ha propiciado que los usuarios ya no necesiten estar en su domicilio para la lectura del contador, a la vez que les permite consultar su consumo, recibir avisos por consumos anómalos o detectar fugas internas, lo que es especialmente útil en viviendas vacías o de personas mayores, donde un consumo inesperado puede alertar de un problema.

Según ha apuntado, la modernización del parque de contadores ha permitido que el 70% disponga ya de un sistema de telelectura, y está previsto que el 100% lo haga en dos años.

La alcaldesa ha manifestado que este desarrollo del servicio se consigue gracias a la relación público-privada, en el caso de Santander, con Aqualia, y al desempeño de una empresa especialista.

"Gracias a este modelo y a la implementación tecnológica del servicio hemos pasado de levantar calles enteras para buscar averías a actuar sólo en el punto exacto donde se produce la rotura, porque la red está sensorizada, hemos visto cómo la presión ha quedado restablecida en toda la ciudad y cómo se han reducido las incidencias", ha indicado Igual.

Del mismo modo, ha apuntado que, gracias a la digitalización, se ha conseguido en la ciudad un ahorro del 24% en necesidades hídricas (metros cúbicos de agua) y del 29% en consumo energético en la operación del servicio de abastecimiento y saneamiento del agua, reduciendo así la huella energética.

Además, la alcaldesa se ha referido a otras medidas puestas en marcha en la ciudad y a los correspondientes beneficios que reportan en el día a día de la vida de los santanderinos.

Así, ha apuntado que, hace 20 años, las averías en las conducciones de la red eran frecuentes y aparecían fugas de manera habitual y, en los veranos, cuando la población se multiplicaba debido a la mayor afluencia turística, se producían cortes frecuentes de agua.

"Santander es una ciudad de servicios, con un sector turístico muy sensible. Un corte en el suministro afectaba a hoteles, restaurantes y comercios, circunstancias que demuestran que el agua no es sólo un servicio esencial, sino un factor de competitividad y de reputación para la ciudad", ha expuesto Igual.

INVERSIÓN, MANTENIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN

En este contexto, la alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento apostó por una concesión que garantizara inversión, mantenimiento continuado y profesionalización del servicio.

"Ese es el principio que nos ha guiado desde entonces: asegurar que los santanderinos tengan una infraestructura moderna, un servicio fiable y la seguridad de que el agua les llegará siempre, en cantidad y con la máxima calidad", ha añadido.

En cuanto a los próximos avances en la gestión del agua en Santander, Igual se ha referido a la implicación del Ayuntamiento, junto con Aqualia, en el proyecto 'PERTE Cantabricontrol', que cuenta con un presupuesto total de 10,8 millones de euros y beneficia a 47 municipios de la comunidad autónoma.

Para Santander, supone más de 4,2 millones destinados a automatizar estaciones de captación y tratamiento, extender la telelectura y mejorar el control de calidad del agua. Con ello se persigue mejorar la eficiencia y el control del ciclo urbano del agua mediante la digitalización de los procesos de abastecimiento, saneamiento y depuración.

"El PERTE está permitiendo avanzar en meses lo que habría llevado años, y nos permite cerrar el ciclo completo: desde la captación de la gota de agua hasta su retorno tras el tratamiento. Además, nos sitúa en un contexto comparativo con otros municipios y nos permite seguir incorporando tecnología y buenas prácticas", ha concluido Igual.