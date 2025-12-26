Santander fija en 4,90 euros la tarifa del taxi por servicio mínimo diurno en 2026

SANTANDER 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado la revisión de las tarifas de taxi para 2026, y ha fijado el servicio mínimo durante el día en 4,90 euros, y por las noches y festivos en 6,20 euros.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este viernes a la revisión de las tarifas de aplicación en el servicio el próximo año, en el que se parte de los precios aprobados para 2025 y revisan en base a la aplicación de la ley de desindexación de la economía española.

Así, el servicio mínimo en tarifa diurna se fija en 4,90 euros y en tarifa nocturna y festivos será de 6,20 euros. Y el resto de tarifas en horario diurno, el precio de bajada de bandera será de 1,68 euros, el precio del kilómetro recorrido se sitúa en 1,15 euros y la hora de parada se fija en 22,53 euros.

Por su parte, en la tarifa nocturna y de festivos, la bajada de bandera tendrá un coste de 2,18 euros, el kilómetro recorrido se cobrará a 1,49 euros y la hora de parada tendrá una tarifa de 29,94 euros.

Tras el dictamen de la Junta Local de Precios y la aprobación en Junta de Gobierno, las tarifas de los taxis se remitirán al Gobierno de Cantabria para su aprobación definitiva, indica el Consistorio en una nota.

