Santander guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander se ha sumado este viernes al llamamiento realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio forestal declarado en el municipio de Los Gallardos, Almería.

El acto, celebrado frente a la Casa Consistorial, ha estado presidido por la alcaldesa, Gema Igual, y ha contado con la participación de miembros de la Corporación municipal, trabajadores del Ayuntamiento y ciudadanos que han querido mostrar su respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias.

Con este gesto, Santander se ha unido al luto institucional y a las muestras de apoyo a las personas afectadas por una tragedia que, hasta el momento, ha causado el fallecimiento de al menos once personas, hay una veintena de personas por localizar y varios heridos.

La alcaldesa ha trasladado, en nombre de todos los santanderinos, el más sentido pésame a las familias y allegados de las víctimas, así como el apoyo de la ciudad a los municipios afectados.

"Hoy Santander se une al dolor de Almería y de toda España. Queremos expresar nuestro más profundo pesar por la pérdida de vidas humanas y enviar nuestro cariño y esperanza a las familias que están atravesando estos momentos tan difíciles", ha manifestado Igual.

La regidora ha señalado que ante una tragedia de esta magnitud "no hay palabras suficientes para aliviar el sufrimiento, pero sí podemos mostrar nuestra cercanía, nuestro respeto y nuestra solidaridad a los afectados".

Igual también ha reconocido la entrega de los equipos de emergencias, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario y voluntarios que están trabajando para proteger vidas y atender a los afectados.

Finalmente, ha confiado en que las labores de búsqueda permitan localizar cuanto antes a las personas desaparecidas y ha reiterado que Santander permanecerá al lado del pueblo almeriense en estos momentos de dolor.