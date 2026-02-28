Santander homenajea al futbolista Pedro Camus: "Un cuetano que hizo que toda la ciudad disfrutara con sus éxitos"

Santander homenajea al futbolista Pedro Camus - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santander ha rendido este sábado un homenaje póstumo a Pedro Camus, el que fuera primer futbolista cántabro en participar en unos Juegos Olímpicos y jugador del Racing entre 1973 y 1977, un cuetano que hizo que "toda la ciudad disfrutara con sus éxitos".

Así lo ha destacado la alcaldesa, Gema Igual, durante el encuentro público celebrado en el centro cívico Juan de Santander, donde ha puesto en valor la trayectoria deportiva y humana de Camus, así como su vinculación con Cueto, el barrio donde nació, y su reconocimiento como un referente del deporte local.

El acto ha contado con la asistencia de vecinos, amigos, aficionados al mundo del fútbol y concejales de la Corporación municipal, que han arropado a la familia del homenajeado. Ha consistido en una charla abierta que ha repasado el significado de una figura muy vinculada a la historia del deporte en la ciudad.

El homenaje se ha desarrollado a través de un coloquio, moderado por el periodista Juan Antonio Prieto, en el que han participado los exfutbolistas del Racing Pedro Alba y Manolo Díaz; el presidente del club España de Cueto, Víctor Manuel González Ruiz, y el representante de la asociación de vecinos de Cueto, Juanjo González.

Durante la charla, los participantes han compartido anécdotas, vivencias y recuerdos de la figura de Pedro Camus, a través de las cuales han trazado una perspectiva general sobre lo que significó su trayectoria personal y deportiva.

También se ha proyectado un vídeo con imágenes, fotografías y recuerdos, que han servido para repasar un recorrido emocional por la vida personal y profesional del homenajeado.

La alcaldesa ha mostrado su agradecimiento a todas las personas que han participado en el acto, al tiempo que ha trasladado a la familia el reconocimiento de la ciudad de Santander a Pedro Camus.

Igual se ha referido a Pedro Camus como "un cuetano y un santanderino que hizo que toda la ciudad disfrutara con sus éxitos", y ha mostrado el orgullo de Santander por "ese hombre exitoso, recto y fuerte dentro del terreno de juego que, al mismo tiempo, era un hombre maravilloso y cariñoso que quería mucho a su familia".

El acto se ha cerrado con las intervenciones de las hijas de Camus, que han expresado su agradecimiento al Ayuntamiento, a los vecinos de Cueto y a todas las personas que han organizado y participado en el homenaje.

En sus palabras, han querido recordar los valores que les transmitió su padre y, ante todo, han resaltado la "huella que dejó como una buena persona", ha destacado el Consistorio en nota de prensa.