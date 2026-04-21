Santander invertirá casi un millón en reparar la galería de alcantarillado de Ataúlfo Argenta

Archivo - Calle Ataúlfo Argenta. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado el proyecto de reparación y consolidación de la galería de alcantarillado en la calle Ataúlfo Argenta, en el tramo comprendido entre Lope de Vega y La Gándara, cuya actuación cuenta con un presupuesto de más de 966.000 euros y será ejecutada por Aqualia.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha explicado que la galería de alcantarillado que discurre por Ataúlfo Argenta es una infraestructura que ha registrado diferentes incidencias por desprendimientos en la bóveda de ladrillo.

Según ha apuntado, el ambiente húmedo y marino, las acciones de la marea y la repercusión de cargas a lo largo del tiempo han provocado un deterioro en los ladrillos de la bóveda, por lo que el Ayuntamiento decidió cerrar al tráfico de vehículos este tramo de calle para proceder a su reparación.

Además, durante la evaluación de los trabajos para solventar las incidencias se ha realizado una inspección completa del tramo entre las calles Lope de Vega y La Gándara, mediante la introducción de un sistema LaserScan en el interior de la galería.

En estas revisiones se ha detectado un estado de deterioro por obsolescencia en los ladrillos que conforman la bóveda, por lo que el Ayuntamiento ha determinado acometer una reparación integral de la instalación.

Rojo ha indicado que se ha optado por una solución "duradera y segura" para restaurar la galería, con intervenciones que comenzarán con la apertura a cielo abierto de la zona derrumbada junto al número 35 de la calle.

Se procederá a la limpieza en todo el tramo entre Lope de Vega y La Gándara, y, a continuación, se aplicará un sistema de consolidación y aporte estructural a la galería, con una rehabilitación integral y un refuerzo estructural que evite su degradación con el paso del tiempo.

Después se reparará el derrumbe frente al número 29 y se reconstruirá el pozo generado frente al número 35, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

La concejala ha lamentado las molestias que las obras puedan ocasionar a los ciudadanos y a los comercios ubicados en la zona, y ha enmarcado esta actuación en el esfuerzo del Ayuntamiento para renovar las infraestructuras de saneamiento en la ciudad y atender las incidencias que puedan registrarse en la red.