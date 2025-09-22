Santander licita en 3,5 millones la renovación urbana de la zona oeste del Sardinero

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander destinará 3,56 millones de euros a ejecutar el proyecto para la reordenación y pavimentación de la zona oeste del Sardinero, con el que también se mejorará la accesibilidad y se pondrán al día los servicios urbanos municipales.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión de este lunes la licitación de los trabajos, que contarán con un plazo de 12 meses y afectarán a las calles Luis Martínez (oeste), Ramón y Cajal (oeste), Teniente Fuentes Pila, Rocío y Calatayud.

La actuación abarcará no solo la mejora de la pavimentación, sino también la renovación del mobiliario urbano y de las infraestructuras de canalización que dan servicio a los edificios del entorno.

Se prevé integrar el tráfico peatonal, rodado y el espacio de aparcamiento, y renovar el pavimento de aceras y calzadas con la reposición de bordillo.

Este proyecto cuenta con una subvención de un millón de euros procedente del Gobierno de Cantabria, dentro del Plan de Inversiones Municipales 2025-2029.

Según ha indicado el edil en un comunicado, el proyecto es un compromiso de la alcaldesa, Gema Igual, para dar continuidad a la actuación acometida en la parte Este del Sardinero y revitalizar toda esta zona de la ciudad. En una primera fase se renovaron las calles Duque de Santo Mauro, María Luisa Pelayo, Luis Martínez (este), Ramón y Cajal (este) y González de Riancho.