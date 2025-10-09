Santander propone a Acciona-Oxital como adjudicataria de la limpieza viaria por 230 millones y diez años

Archivo - Varios contenedores con basura en Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

El nuevo contrato contempla la renovación de la flota y contenedores y el Ayuntamiento lo auditará y certificará y controlará el servicio

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación de la licitación del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria de Santander ha propuesto a la UTE Acciona Servicios Urbanos-Oxital Servicios adjudicataria del servicio, con un presupuesto de más de 230 millones (230.765.365 euros) por un periodo de diez años, tras obtener la mejor puntuación en el procedimiento (89,05 puntos sobre 100).

Esta declaración se produce tras incorporarse al expediente los informes de los servicios económicos del Ayuntamiento que indican que, una vez analizados los datos aportados en el Estudio Económico, "queda justificada convenientemente la viabilidad de la explotación".

La tramitación de esta "importante" adjudicación continúa ahora con el requerimiento a la UTE (Unión Temporal de Empresas) de toda la documentación pertinente, la constitución de la entidad, el depósito de las fianzas, etcétera, para lo que disponen de un plazo de 10 días hábiles desde la notificación.

A continuación, la Junta de Gobierno Local aprobará la adjudicación y, una vez reciba luz verde, la resolución de adjudicación se notifica a todos los licitadores, ya que existe un plazo mínimo de 15 días hábiles antes de la formalización del contrato con el Consistorio, ha informado en nota de prensa.

El objetivo de este periodo de tiempo -de obligado cumplimiento y establecido por la ley- es que el resto de licitadores puedan presentar un recurso especial sobre la oferta ganadora del proceso. En ese caso, el proceso quedaría paralizado hasta que el Tribunal Administrativo central de Recursos Contractuales lo resolviese.

LO ANTES POSIBLE Y LOS MAYORES ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA LIMPIEZA

La empresa propuesta, que deberá subrogar a toda la plantilla, se ha posicionado como "la mejor puntuada" en el procedimiento de licitación y "ahora sólo queda materializar los trámites administrativos para que Santander cuente lo antes posible con los mayores estándares de calidad en la limpieza que merece esta ciudad", ha señalado la alcaldesa, Gema Igual.

El nuevo contrato ha sido concebido para "elevar de forma significativa" los estándares de limpieza, la sostenibilidad y la atención ciudadana y contempla una renovación completa de la flota, con un porcentaje "muy elevado" de vehículos y maquinaria auxiliar eléctrica.

También, la renovación de todos los contenedores, un aumento de contenerización en envases y en papel cartón; la implantación del 5ª contenedor para la recogida de biorresiduos, aumentando tanto en esta fracción como en la de resto la contenerización y recogidas selectivas de otras fracciones con el objetivo de aumentar los ratios de reciclaje y cumplir la ley.

Además, se prevé potenciar las campañas de concienciación, mejora de la comunicación con el ciudadano con una oficina de atención presencial, situada en la calle Rualasal, entre otras "numerosas" mejoras, que incluyen también "planes de choque inmediatos el primer año" del contrato.

La recogida neumática y soterrada será operada y mantenida íntegramente por la adjudicataria, con acuerdos con las empresas tecnológicas URD Group (neumática) y Contenur (soterrada).

Se instalará un plan de puesta a punto con inversiones de 500.000 y 920.000 euro, respectivamente, y con tiempos de respuesta de incidencias inferiores a 24 horas.

El servicio incorporará además 24 puntos Limpios de Proximidad, para doce fracciones diferentes de residuos, disponibles igualmente 24 horas los 7 días de la semana, con protocolos de limpieza y vaciado programados y capacidad superior a 40.000 litros.

INFORMES MENSUALES, CONTROL EXTERNO Y AUDITORÍAS A LOS 5 Y 10 AÑOS

El Ayuntamiento certificará la calidad del servicio mediante informes mensuales, control externo, indicadores, integración en la plataforma Smart City y auditorías económicas a los cinco y diez años de contrato.

El calendario de implantación contempla una fase previa para adaptar instalaciones y personal, y un primer año de puesta en marcha con planes "intensivos", incorporándose progresivamente todos los medios materiales a lo largo del mismo para prestarse con todo el equipamiento ofertado el día 1 del segundo año tras la verificación de la inversión material.

SALTO CUALITATIVO Y SUBROGACIÓN DE TODA LA PLANTILLA

"Este contrato supone un salto cualitativo para Santander ya que, además de conseguir los mejores estándares de calidad en limpieza, se reducirán emisiones, se atenderá mejor a los vecinos con cauces fáciles y ágiles para hacer llegar sus avisos y se modernizará el servicio con tecnologías punteras", ha remarcado la alcaldesa.

La adjudicataria también asumirá la subrogación de toda la plantilla, con los derechos laborales preexistentes, y deberá impartir una media de 42 horas de formación al año durante los dos primeros ejercicios, además de medidas de conciliación y promoción interna.