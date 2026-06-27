Santander reparte 9.400 euros en 47 ayudas a familias que han tenido o adoptado un hijo en lo que va de año

Archivo - Santander reparte 89.400 euros en ayudas a 447 familias de bebés nacidos en 2025 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santander ha concedido un total de 47 ayudas a las familias que han tenido o adoptado un hijo en estos primeros meses de 2026, con las que ha repartido un total de 9.400 euros.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana una nueva remesa de cuantías de esta convocatoria que cuenta con una partida inicial de 120.000 euros y que se podrá ampliar si es necesario.

El objetivo es apoyar a la natalidad al ayudar a sufragar los gastos que conlleva el nacimiento de un bebé, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los beneficiarios de la prestación son los padres, que pueden recibir estos 200 euros de forma conjunta o individual, esto es, 100 euros cada uno.

En caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, recibirá la ayuda el progenitor que tenga la custodia del menor, y, en caso de que sea compartida, la mitad cada uno.

Pueden recibir esta ayuda todos los empadronados en Santander con al menos un año de antelación al nacimiento o adopción del menor de 18 años y solicitar a lo largo del año.

El plazo máximo para la presentación de solicitudes será hasta el 31 de diciembre de 2026 y, excepcionalmente, en el caso de niños nacidos o adoptados entre el 1 y el 31 de diciembre, se prorrogará el plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de enero de 2027.