Santander seguirá ofreciendo el servicio gratuito de podología a mayores de 60 años

Archivo - Personas caminando. (Foto de recurso). - COLEGIO DE PODÓLOGOS DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTANDER, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana renovar el convenio de colaboración con el colegio de Podólogos de Cantabria para continuar con el servicio municipal de podología a personas mayores del municipio.

Este servicio, al que el Consistorio aporta 9.913 euros, seguirá siendo gratuito para los usuarios santanderinos mayores de 60 años. Se desarrollará en el centro cívico La Marga los viernes por la tarde, entre las 16.00 y 18.00 horas, informa el Ayuntamiento.

En nota de prensa, destaca que se trata de un servicio de interés público y social, que ofrecen conjuntamente esta administración local y el Colegio de Podólogos desde 1.998.

Los vecinos de la ciudad mayores de 60 años que deseen utilizar este servicio deberán solicitarlo a través del teléfono 900 70 80 90 o bien de forma presencial en la oficina de Mayores (planta baja del Ayuntamiento).

En virtud del acuerdo, el colegio de podólogos atenderá a cuantas personas sean remitidas desde esa oficina, con una única sesión semanal que incluirá entre 24 y 26 servicios.