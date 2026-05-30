Santander usará canciones populares para sensibilizar contra el machismo este verano - AYTO DE SANTANDER

SANTANDER 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander va a lanzar desde este lunes, 1 de junio, y hasta septiembre la campaña de sensibilización 'Que el machismo no te haga bailar', que utilizará fragmentos de canciones populares para fomentar una escucha consciente y crítica que permita diferenciar entre amor y violencia simbólica, entre deseo y posesión, entre respeto y control.

La concejala del área, Zulema Gancedo, ha dado a conocer esta acción que, desde una mirada educativa y de sensibilización social, expondrá un circuito de mupis y tótems, que estarán instalados por la ciudad; un vídeo en el TUS, redes sociales y web; y cartelería y merchandising que se distribuirá a las peñas durante las fiestas de Santiago y en puntos violeta.

El Consistorio ha explicado en una nota de prensa, que ha elegido la música porque "es uno de los principales espacios de construcción del imaginario afectivo y social" de niños y adolescentes, ya que las canciones "acompañan el crecimiento, generan referentes y transmiten modelos de relación que, muchas veces, se incorporan de manera inconsciente a través de la repetición y la normalización".

Además, Gancedo ha afirmado que determinadas letras de canciones de gran consumo contienen mensajes relacionados con "el control, la posesión, la dominación o la desigualdad hacia las mujeres". "Cuando estos discursos se consumen sin reflexión crítica, corren el riesgo de integrarse como formas aceptables de entender el amor, el deseo o las relaciones afectivas", ha añadido.

"La acción propone separar algunas de estas frases de su contexto musical para analizarlas desde el significado real que transmiten, fomentando una escucha más consciente, crítica y responsable", ha destacado.

El objetivo "no es censurar la música, sino abrir conversación y generar reflexión sobre el impacto cultural y educativo que tienen las letras que escuchamos y repetimos diariamente", ha agregado.

Esta campaña está enmarcada en el IV Plan Estratégico municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, cuyos objetivos son superar los roles tradicionales de género y evitar actitudes y comportamientos sexistas entre la población; y poner en marcha campañas de sensibilización en pro de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres a través de redes sociales y soportes convencionales dirigidas al conjunto de la población.