Sean Connery, David Cronenberg y los héroes crepusculares, protagonistas de junio en la Filmoteca de Cantabria

Archivo - Sean Connery - Marcus Brandt/ddp-Pool/dpa - Archivo

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus tiene este mes de junio al actor Sean Connery, al director David Cronenberg y los héroes crepusculares como protagonistas de junio su programación.

En concreto, ha organizado dos ciclos cruzados que profundizan en la visión crepuscular en torno a los héroes míticos y/o literarios a partir de un grupo de películas centradas en esos héroes en el crepúsculo de su vida y de Sean Connery, un actor que logró redefinir su carrera, precisamente, cultivando personajes de resonancias míticas en su madurez.

Así lo ha explicado su director, Christian Franco, quien también ha resaltado que la visión crepuscular sobre estos héroes ha sido y es "una fértil vía de revisión" para el cine, como de hecho, constata el próximo estreno de 'La muerte de Robin Hood'.

Al respecto, ha apuntado que en junio llegan historias, entre otras, sobre un antiguo justiciero retornado de las Cruzadas, un detective retirado que se dedica a la apicultura, un superhéroe que ha perdido parte de sus poderes o un veterano de una guerra mítica que retorna al hogar tras décadas vagando por los mares.

El primero de estos dos ciclos cruzados, 'El crepúsculo de los héroes', incluye 'Logan' de James Mangold, que adapta el cómic 'El viejo Logan' y retrata la madurez del superhéroe Lobezno, y 'Mr. Holmes' de Bill Condon y centrado en el gran detective victoriano creado por Arthur Conan Doyle.

A las que hay que sumar 'El regreso de Ulises' de Umberto Pasolini, que adapta el bloque final de 'La Odisea' con Ralph Fiennes interpretando al héroe homérico y Juliette Binoche encarnando a su esposa, Penélope.

A modo de película bisagra entre ambos ciclos se proyectará 'Robin y Marian' de Richard Lester, un título en el que Sean Connery interpreta a un avejentado Robin Hood que regresa a Inglaterra tras participar en una Cruzada para reencontrarse con su amada Marian, a la que encarna Audrey Hepburn.

Estrenada en 1976, esta película culmina además una singular tríada de títulos, filmados en apenas dos años, que permitió a Connery superar definitivamente su rol de James Bond y redefinir su carrera como galán maduro.

Las otras dos películas de este monográfico son 'El viento y el león' de John Milius, en la que Connery encarna al bereber El Raisuli, y 'El hombre que pudo reinar' de John Huston, con el actor escocés haciendo dupla con Michael Caine como dos aventureros que buscan fortuna en el mítico reino de Kafiristán.

"Hablamos de tres películas que son auténticos clásicos del cine de aventuras, pero también de filmes que proyectan sendas reflexiones sobre cómo afrontar la madurez y el fracaso de determinadas expectativas. Estas tres películas son el legado sentimental de una generación y la trayectoria de Sean Connery, su propia consideración como titán de la actuación, no se entiende sin ellas", ha relatado Franco.

Por otra parte, la asociación CineInfinito trae este mes a la Filmoteca una selección de películas de la primera etapa del cineasta canadiense David Cronenberg entre las que destacan 'Vinieron de dentro de...', 'Rabia', 'Cromosoma 3' y 'Scanners'.

Asimismo, continúa en junio el ciclo dedicado al guionista Rafael Azcona por el centenario de su nacimiento con la proyección de cuatro títulos que escribió para Carlos Saura en las décadas de los 60 y los 70 del pasado siglo: 'Peppermint Frappé', 'El jardín de las delicias', 'Ana y los lobos' y 'La prima Angélica'.

También están previstas dos sesiones de '¿Qué te dice esa naturaleza?', la nueva película de Hong Sang-soo que no ha tenido apenas recorrido en salas comerciales.

Dentro de las colaboraciones con otros colectivos se ha programado el ciclo 'La no ficción de la ficción', realizado junto a Felisa, la Feria del Libro de Santander y Cantabria, y que incluye los documentales 'Cien libros juntas' de Marga Melià y 'Un hombre libre', 'A las mujeres de España. María Lejárraga' y 'Antonio Machado. Los días azules', dirigidos por Laura Hojman.

Junto a Alianza Francesa de Santander se proyectará 'Marmaille' de Grégory Lucilly, mientras que la habitual colaboración con La llave azul se desplaza este mes al último jueves de junio para aproximarla a las celebraciones por el Día del Orgullo con la proyección de 'Las líneas discontinuas' de Anxos Fazáns.