Seis detenidos y dos investigados por riñas y lesiones en los carnavales de Cabezón de la Sal

Patrulla en Cabezón de la Sal - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas e investigado a dos en varias actuaciones por riñas y lesiones durante las fiestas de carnaval de Cabezón de la Sal.

Según ha informado este lunes el citado Cuerpo, todos los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 22 de febrero los exteriores del polideportivo 'Matilde de la Torre' y en el centro de Cabezón de la Sal donde se ubica la zona de ocio.

Sobre las cinco de la madrugada y en el exterior del citado polideportivo tuvo lugar una riña tumultuaria, en la que se lanzaron botellas y hubo golpes y patadas. Además, dos jóvenes resultados heridos por arma blanca; aunque tuvieron que ser asistidos por los servicios médicos, el mismo día les dieron el alta.

Por estos hechos, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrelavega comenzó la operación 'PANCAR', que se ha saldado con la detención de cinco personas (dos mujeres y tres hombres) y la investigación de otro hombre, con edades comprendidas entre los 18 y los 22 años, como presuntos autores de riña tumultuaria.

Dos de las detenciones se practicaron en Llanes (Asturias), y el resto de las actuaciones se realizaron en Cantabria sobre jóvenes residentes en los municipios de Torrelavega, Santander y Cartes. Todas ellas se llevaron a cabo entre el 9 de marzo y el 9 de abril.

Además, a uno de los detenidos se le instruyeron diligencias por delito de lesiones, al considerarle presunto autor de las agresiones con arma blanca.

OTRAS DOS AGRESIONES

Por otra parte, efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Cabezón de la Sal han detenido a una mujer y han instruido diligencias en calidad de investigado a un hombre como presuntos autores de delitos de lesiones. Ambos tienen 18 años y viven en los muncipios de San Felices de Buelna y Cabezón de la Sal, respectivamente.

A la mujer detenida se la considera presunta autora de golpear con una botella a una persona menor de edad, que tuvo que ser atendida por una lesión en la cabeza que necesitó puntos de sutura. Estos hechos ocurrieron sobre las 2.30 de la madrugada en la zona de ocio del casco urbano de Cabezón de la Sal.

Y a la misma hora y en la zona del polideportivo anteriormente mencionado, el joven investigado presuntamente golpeó con un objeto contundente a otra persona causándole igualmente lesiones en la cabeza. Los servicios médicos tuvieron que aplicarle grapas de sutura.