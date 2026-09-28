Silva asegura que en Cantabria hay más docentes que cuando llegó al Gobierno pese a contar con 7.000 alumnos menos

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha asegurado que Cantabria cuenta a día de hoy con 33 profesores más que cuando el PP llegó al Gobierno a pesar de contar con 7.000 alumnos menos.

Así ha respondido el consejero a la interpelación del PSOE en el Pleno de este lunes respecto a los criterios que le ha llevado al Ejecutivo para "cerrar aulas y suprimir unidades y plazas de docentes en la red pública".

Y es que, para el socialista Jorge Gutiérrez, la bajada demográfica debería servir para mejorar la calidad de la educación pública y no para "recortarla".

En este sentido, ha insistido en que el contar con menos alumnado podría haberse utilizado para reducir ratios o estabilizar docentes, entre otras medidas.

Sin embargo, el titular de Educación ha subrayado que su gestión en este apartado la ha basado en datos, y ha apuntado que las aulas "no se cierran, no se abren porque no hay alumnos".

Así, ha destacado que en cuanto al número de profesores que no se han contratado este año, 92, se debe a que "hay más de 2.300 alumnos menos" que el curso anterior.

ADELANTE LA MOCIÓN PARA DESTACAR EL PAPEL DE CANTABRIA EN LA HISTORIA.

Por otro lado, la Cámara ha aprobado, con los votos favorables del PP y PRC y el negativo del PSOE, la moción de Vox para que los estudiantesd e la ESO conozcan el papel "determinante" que ha tenido Cantabria en la historia de España.

"La historia de España no puede entenderse sin la aportación de nuestra tierra. Debemos enseñar a las nuevas generaciones la historia de nuestro país desde la cercanía", ha dicho el diputado de Vox Armando Blanco.

Por ello, el Parlamento ha aprobado que los estudiantes conozcan la historia de la región y su vinculación histórica con la armada.

"No partimos de cero, hay activos que debemos potenciar desde un punto de vista educativo y turístico como el Museo del Real Astillero de Guarnizo, el Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada o el Parque de la Armada de Limpias", ha apostillado.

Por último, Blanco ha apuntado que desde un punto de vista educativo, "lo óptimo" sería que los estudiantes visitasen estas instalaciones o que se hagan exposiciones itinerantes sobre ellas.