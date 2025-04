Silva señala que "no hay tejido empresarial" en Cantabria para crear un centro de FP de Energía y Agua

Se pondrá en contacto con el alcalde de Torrelavega en los próximos días para dar "las explicaciones oportunas" en torno al proyecto de Viérnoles

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha asegurado este jueves que "no hay tejido empresarial en Cantabria" para absorber las prácticas de los alumnos que requeriría la creación de un centro integrado de la familia profesional 'Energía y Agua' y, por lo tanto, embarcarse en un proyecto de esas características supondría que "los alumnos no podrían titular", de modo que "no tendría ningún sentido desde el punto de vista de su inserción laboral".

El titular de Educación ha hecho esta aclaración aludiendo a las críticas vertidas este miércoles por el PSOE de Torrelavega, que acusó a la Consejería de "enterrar" el proyecto del Instituto de Energías Renovables de Viérnoles anunciado la pasada legislatura --en la que gobernaba en Cantabria el bipartito regionalista-socialista-- y lo tildó de "mazazo para la educación, la Formación Profesional y el desarrollo económico de la comarca del Besaya".

Al respecto, Silva ha precisado que "no podemos hablar de un centro de renovables" dado que "no existe" como especialidad de Formación Profesional (FP) --esta enseñanza solo tiene un ciclo, no una familia completa--, sino que "debiéramos hablar de energía y agua". "Hasta ahí llega ese nivel de desconocimiento del Partido Socialista", ha apostillado.

Asimismo, ha explicado que el Gobierno de Cantabria, a lo largo de estos 20 meses de legislatura, ha hablado sobre este asunto con el tejido productivo de energía y agua de Cantabria y fuera de la región, con empresas como Solvay, Repsol, Iberdrola y "otras muchas", y ha "constatado" que "no hay un tejido empresarial que sea capaz de soportar en Cantabria las prácticas necesarias para esas titulaciones".

De esta forma, ha indicado, embarcarse en un centro de esas características "supondría que los alumnos no podrían titular y, por lo tanto, no tendría ningún sentido desde el punto de vista de su inserción laboral". "No quiero utilizar la expresión de que conduciríamos a la frustración de los alumnos, pero probablemente ocurriría eso", ha dicho.

Silva ha avanzado que se pondrá en contacto con el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (PRC), probablemente a lo largo de los próximos días, para dar "las explicaciones oportunas" y asegurar al regidor que siguen "trabajando por y para Torrelavega".

"Creo que no querrá que nos embarquemos en un centro que no hay tejido empresarial. Para que me entiendan, y si me permite la expresión, no podemos poner el carro delante de los bueyes. Si no tenemos tejido empresarial ¿cómo vamos a poner en marcha un proyecto empresarial, un proyecto educativo que no tendría ese sustento?", ha insistido.

Además, el consejero de Educación cree que este asunto llegará al Parlamento, donde tendrá "más tiempo para dar cuenta" del mismo, si bien ha apuntado que el "estudio de necesidades" del anterior Ejecutivo (PRC-PSOE) para la Consejería "no pasa de ser una declaración de intenciones que no justifica con datos, evolución de sector, número de empresas, etcétera, una actuación de este calibre".

A su juicio, las declaraciones del secretario general de los socialistas en Torrelavega, José Luis Urraca, sobre que es "el peor consejero de Educación de la historia de Cantabria" y que "paraliza proyectos", responde a una "estrategia de oposición irresponsable".

"Creo que se enmarcan dentro de una estrategia de oposición, para nada constructiva, que el señor Pedro Casares ha implantado en el nuevo PSOE de Cantabria, irresponsable con la educación porque falta al rigor y falta al pudor", ha reiterado en declaraciones a la prensa en las Olimpiadas de FP 'Cantabria Skills' que se celebran en el IES Peñacastillo .