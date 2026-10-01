El Sindicato de Vivienda convoca el sábado una concentración en Santander por el derecho a una vivienda digna

Acampada en la plaza Porticada de Santander por una vivienda digna. - EUROPA PRESS

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha convocado este sábado, 3 de octubre, una concentración junto a la Delegación del Gobierno por el derecho a una vivienda digna para todas las personas.

La organización ha explicado que la medida responde "al clamor popular que las últimas semanas se ha palpado en las calles tras el mediático desahucio de Maricarmen".

El sindicato cántabro lleva participando en la acampada de la Plaza Porticada desde el pasado martes 29 de septiembre y permanecerá en ella hasta el próximo sábado, culminando la semana de movilizaciones y protestas con una gran concentración que espera que sea "multitudinaria".

Desde el sindicato animan a la participación en la acampada popular para reivindicar varios objetivos clave orientados a Cantabria: la aceptación, por parte del Parlamento de Cantabria, de la iniciativa legislativa popular (ILP) por la protección frente a la especulación sobre el suelo en Cantabria que han presentado esta semana; la prohibición del uso especulativo de la vivienda; la articulación efectiva de un parque público de vivienda; la aprobación de medidas contundentes frente a los pisos turísticos; y la intervención y regulación del mercado inmobiliario para "acabar con el negocio de la vivienda".

A través de esa ILP, el Sindicato de Vivienda de Cantabria propone una ley amplia, dentro de la "urgencia" de "devolver a la vivienda su función social". "Y si no se respeta, el Gobierno autonómico tiene competencias para expropiar temporalmente su uso".

"Hay que regular el mercado inmobiliario, hay que prevenir el desplazamiento residencial para que el hogar de la gente vaya por delante de la libertad para hacer negocio, y hay que aclarar los procedimientos y articular alternativas habitacionales para las familias desplazadas por la especulación", ha apuntado.

"La vivienda es el elemento más básico estructurador de la vida y no podemos normalizar que sea un bien de mercado con el que hacer negocio libremente", ha subrayado la asamblea del sindicato.