Los sindicatos insisten en alternativas a los despidos y rechazan los 54 planteados por Solvay

Solvay. - UGT

TORRELAVEGA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT-FICA, CCOO y USO) ha insistido este lunes en sus propuestas de alternativas a los despidos planteados por la compañía en el ERE, que se han reducido en cuatro en relación a la anterior cita negociadora, hasta los 54.

Así, aunque la empresa ha aceptado algunas de las propuestas de los sindicatos, reduciendo en cuatro el número de personas afectadas, el comité de empresa considera que "aún existen muchas alternativas para reducir este número en todos los departamentos" y mantiene sus planteamientos con el objetivo de "reducir todo lo posible el impacto del ERE".

En lo que respecta a las condiciones económicas, las posturas siguen "muy alejadas" y continuará negociando, ha indicado el comité de empresa en nota de prensa, en la que ha señalado que la próxima y última cita negociadora inicialmente prevista será el 1 de abril.

Finalmente, el órgano sindical ha agradecido el apoyo mostrado tanto por la plantilla como por parte de todas las personas que acudieron a la concentración del pasado 27 de marzo en la Plaza Mayor de Torrelavega.