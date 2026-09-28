SITB desiste de su demanda después de que Brigestone acepte el cobro de todos los pluses durante permisos retribuidos

Archivo - Exterior de la fábrica de Bridgestone - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Bridgestone (SITB) ha desistido de la demanda que interpuso ante la Audiencia Nacional para reclamar el cobro de pluses durante el disfrute de permisos retribuidos, después de que la empresa ha aceptado "la aplicación de todas y cada una" de las demandas solicitadas por la organización sindical con carácter retroactivo.

En un comunicado, SITB ha explicado que el desistimiento viene motivado por "carencia sobrevenida del objeto", ya que Bridgestone presentó en el juzgado un acta de la Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio Colectivo en la que acepta el abono durante el disfrute de los permisos retribuidos a todos los trabajadores de los pluses que les hubiera correspondido cobrar de haber trabajado, como son turnos, festivos, nocturnidad, sábados y domingos, mantenimiento autónomo y lactancia.

El sindicato ha indicado que, mediante esta vía de interpretación pactada, Bridgestone "se ahorra una suma muy cuantiosa, tanto en concepto del pago a los trabajadores de las costas jurídicas, intereses moratorios (10% anual, conforme al art. 29.3 del ET), así como como en indemnizaciones por daños morales, reconocidos en la propia sentencia, derivadas de la vulneración de derechos fundamentales y de conciliación, evitando de este modo, el coste resarcitorio que habría supuesto para la compañía afrontar demandas individuales masivas y el pago de miles de euros en concepto de intereses e indemnizaciones.

Al hilo, ha manifestado su "malestar" por lo que considera "únicamente el último ejemplo de la falta de voluntad negociadora y de las continuas imposiciones por parte de la empresa", que les "ha obligado" a resolver las distintas reivindicaciones de los trabajadores en los tribunales. "La vía jurídica emprendida por SITB, que ha culminado con el reconocimiento del pago de pluses a toda la plantilla afectada, parece ser el único lenguaje que la Empresa entiende", ha considerado, tras apuntar que la compañía ha perdido dos sentencias anteriores en materia de conciliación laboral y familiar.

Finalmente ha celebrado "como hito histórico" haber conseguido el cobro de los pluses para todos los trabajadores de Bridgestone y ha expresado su esperanza de que este hecho "sirva para que la Dirección de Recursos Humanos abandone su actual forma de actuar y tenga en cuenta en el futuro las reivindicaciones de SITB, que siempre llegarán desde la negociación, ceñidas a la ley y jurisprudencia existentes".