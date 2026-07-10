SODERCAN lanza una web del Plan de Internacionalización para guiar a las empresas cántabras en su salida al exterior

Archivo - Cantabria lanza su I Plan de Internacionalización con 13,5 millones para aumentar las exportaciones empresariales - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es) ha puesto en marcha la nueva web del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, una plataforma digital diseñada para acercar esta estrategia a las empresas y facilitar, de forma clara y práctica, su proceso de internacionalización.

Este nuevo portal, www.planinternacionalcantabria.es, supone un paso más en la implementación del Plan, impulsado por la Consejería de Industria, a través de SODERCAN, y concebido como una herramienta clave para fortalecer la competitividad del tejido empresarial y aumentar la presencia de las empresas cántabras en los mercados internacionales.

El Gobierno ha informado que la nueva web nace con el objetivo de convertir el Plan de Internacionalización en una herramienta accesible y directamente aplicable por las empresas, independientemente de su punto de partida. Para ello, el portal organiza sus contenidos en torno a itinerarios personalizados según el nivel de experiencia exportadora de cada empresa -no exportadoras, exportadoras no regulares y exportadoras regulares-, permitiendo identificar de forma rápida qué pasos seguir en cada caso.

A través de esta estructura, las empresas pueden acceder a un acompañamiento adaptado a sus necesidades, que incluye desde el diagnóstico inicial de su capacidad exportadora hasta servicios avanzados de búsqueda de mercados, formación especializada o internacionalización digital.

El portal integra de forma ordenada los recursos y servicios que ofrecen las entidades que forman parte del Plan -entre ellas SODERCAN, la Cámara de Comercio, el ICEX y la CEOE-, facilitando a las empresas una "puerta de entrada única" a todo el ecosistema de apoyo a la internacionalización. Este enfoque responde al carácter colaborativo del Plan, que ha sido elaborado con la participación de los principales agentes económicos y empresariales de la región con el objetivo de ofrecer una respuesta coordinada a los retos del comercio exterior en Cantabria.

ITINERARIOS REALES PARA CRECER EN EL EXTERIOR

Más allá de su componente informativa, la web traslada el Plan al terreno práctico, mostrando de forma clara cómo una empresa puede avanzar en su proceso de internacionalización.

El Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028 establece como objetivos prioritarios aumentar el número de empresas exportadoras, incrementar el volumen de exportaciones y diversificar mercados, reforzando así la competitividad del tejido productivo regional.

En este contexto, el portal digital actúa como una guía operativa que orienta a las empresas en cada fase de este recorrido, conectando necesidades concretas con servicios y herramientas disponibles.

Uno de los elementos diferenciales de la nueva web es la incorporación de contenidos audiovisuales con casos de éxito de empresas cántabras, que muestran experiencias reales de internacionalización en distintos sectores y mercados.

Estos contenidos tienen como objetivo visibilizar el talento empresarial de la región, fomentar la cultura exportadora y servir de inspiración a otras compañías que están valorando dar el salto al exterior, reforzando así el impacto del Plan más allá de sus programas y ayudas.

El I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028 constituye la primera hoja de ruta integral de la comunidad en este ámbito y cuenta con un enfoque estratégico basado en el diagnóstico del tejido empresarial, la definición de ejes de actuación y la coordinación institucional.

Con esta nueva web, SODERCAN da un paso más en su compromiso de acompañar a las empresas cántabras en su crecimiento internacional, facilitando el acceso a los recursos disponibles y acercando el Plan a la realidad del día a día empresarial.