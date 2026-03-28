Sofocado un incendio de restos de poda en la finca de una casa en Comillas que afecta a dos palmeras y un cobertizo - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 28 marzo 2026 17:13
SANTANDER 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido este sábado un incendio en la finca de una vivienda unifamiliar en La Rabia, Comillas, que se originó en unos restos de poda y ha afectado a dos palmeras y un pequeño cobertizo de madera.

Además, también han acudido a otra casa en Ontoria, Valdáliga, por aviso de un incendio iniciado en la chimenea y que fue apagado por el propietario.

Una vez allí, han realizado labores de revisión, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su red social 'X'.

