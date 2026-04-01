Solvay cierra un acuerdo con los sindicatos tras reducir a 45 los despidos y mejorar las indemnizaciones

La fábrica de Solvay en Barreda (Cantabria). - UGT

Se someterá a votación de la plantilla el próximo 6 de abril y su resultado será vinculante

MADRID/SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (Cantabria) --formado por UGT-FICA, CCOO y USO-- ha alcanzado un "principio de acuerdo" en el expediente de regulación de empleo (ERE) después de que la compañía haya reducido a 45 los despidos y haya incluido "mejores condiciones económicas de indemnización que las propuestas inicialmente".

Tras una negociaciones que se ha prolongado 21 horas, el acuerdo establece una indemnización de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades para las personas mayores de 63 años". También recoge un "plan de rentas" con el "80% del salario neto para las comprendidas entre los 58 y 63 años", y una compensación de "40 días por año trabajado con un tope de 30 mensualidades para las que tengan una edad inferior a los 58 años mencionados".

El escrito especifica que el número de despidos "podría llegar hasta los 52" si siete personas, que no estaban incluidas en el perímetro del ERE, optaran por acogerse voluntariamente, si la empresa también lo aceptara". El comité de empresa de la fábrica de Barreda ha asegurado que habrá "incentivos" que podrían alcanzar "los 30.000 euros" para "quienes decidan acogerse de forma voluntaria a este acuerdo para abandonar la empresa".

Según explica UGT en la misiva, la intención de los sindicatos --"más allá de la retirada del ERE"-- ha sido la de "minimizar" su "impacto" y rebajar el número de despidos, así como buscando "unas condiciones aceptables para quienes finalmente tuvieran que salir de la empresa". En este sentido, el comité considera que han pactado unas condiciones "aceptables" y "muy superiores" a las que ofreció Solvay en un inicio.

Este principio de acuerdo llega después de que los sindicatos rechazasen la propuesta de Solvay en la reunión de este lunes, que ya reducía el número de despidos de 58 a 54. Las nuevas condiciones se someterán a votación de la plantilla el próximo 6 de abril entre las 5:30 y las 15:00 horas, y desde la 21:00 hasta las 23:00 horas. El resultado será vinculante.