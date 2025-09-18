Sorprendido un hombre cuando intentaba acceder a un establecimiento de Santander con una barra de hierro - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido sorprendido esta noche mientras intentaba acceder con una barra de hierro a un establecimiento de Cuatro Caminos, en Santander. La Policía Nacional, que le ha detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza, fue alertada por un testigo que vio al sospechoso propinarle patadas y golpear la puerta.

La Policía Nacional recibió el aviso de un ciudadano, alertando que una persona estaba intentando acceder por la fuerza al interior de un local. Una patrulla se desplazó al lugar, donde vio a un individuo junto a la puerta de entrada al local, quien, al percatarse de la presencia policial, comenzó a caminar rápidamente, pero fue interceptado por los agentes, que evitaron su huida.

Los policías comprobaron que la puerta de acceso estaba completamente forzada y localizaron la barra metálica supuestamente empleada para ello.

Seguidamente, el testigo confirmó que momentos antes había visto al sospechoso propinar varias patadas a la puerta del local y, al no lograr acceder, utilizar una barra de hierro que había cogido de una obra contigua para quebrar el candado y entrar al interior.

Ante las evidencias, los agentes detuvieron al individuo, que fue trasladado a dependencias policiales. El sospechoso fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Santander, en funciones de guardia, como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Posteriormente, fue puesto en libertad.