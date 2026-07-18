El TUS supera los 10,9 millones de viajeros en el primer semestre del año, un 4,5% más - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Transporte Urbano de Santander (TUS) cerró el primer semestre del 2026 con 10.933.954 viajeros, lo que supone un incremento del 4,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 10.465.440 usuarios.

Así lo ha dado a conocer en una nota de prensa el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, quien ha valorado muy positivamente estos datos y ha subrayado que consolidan la tendencia de crecimiento del transporte público en la ciudad.

"El incremento continuado del número de viajeros demuestra que cada vez más santanderinos eligen el TUS para sus desplazamientos diarios porque encuentran un servicio fiable, cómodo, accesible y adaptado a sus necesidades", ha afirmado. Además, ha destacado que este crecimiento supera ampliamente la evolución registrada a nivel nacional.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el transporte urbano fue utilizado en mayo por más de 325 millones de viajeros en España, un 1,8% más que en el mismo mes del año anterior, mientras que el TUS registró un incremento del 3,3%, con 1.906.383 usuarios ese mes.

Navarro ha puesto también el acento en el excelente comportamiento del servicio durante el mes de junio, que ha marcado el mejor dato mensual de lo que va de año al contabilizar 1.972.880 viajeros, un 8% más que en junio de 2025, lo que representa el mayor crecimiento interanual registrado en 2026.

"Estos resultados son fruto del trabajo que venimos desarrollando para seguir mejorando el transporte público, renovando la flota, incorporando nuevas tecnologías, optimizando el servicio y manteniendo una política tarifaria que favorece su uso por parte de todos los ciudadanos", ha señalado.

En esta línea, ha asegurado que el Ayuntamiento continuará impulsando medidas destinadas a fomentar el uso del transporte colectivo, al considerar que constituye una herramienta esencial para avanzar hacia una movilidad más sostenible, reducir las emisiones y mejorar la calidad de vida en Santander.

"Nuestro objetivo es seguir ofreciendo un transporte público de calidad que sea la primera opción para moverse por la ciudad. Los datos demuestran que vamos en la buena dirección y nos animan a continuar trabajando para responder a la confianza que los usuarios depositan cada día en el TUS", ha concluido.